Зв'язок 4G в Києві з'явиться через кілька місяців

Вже в 2018 році в більшості українських обласних центрів мобільні оператори запустять 4G зв'язок. А ось жителі Києва зможуть випробувати зв'язок четвертого покоління вже через кілька місяців. Про це заявив президент Петро Порошенко в ході тендеру на 4G, передає "УНН".

- Я думаю, що умови ліцензій припускають, що вже в 2018 році, в абсолютній більшості обласних центрів наші оператори запустять четверте покоління. У Києві, я сподіваюся, що 4G з'явиться вже через кілька місяців, - сказав він.

Про ціни поки говорити складно, адже оператори не продають окремо пакети тільки для мобільного інтернету. Але якщо орієнтуватися на сусідів, то в Росії 1 Гб трафіку на швидкості 4G вартує на наші гроші близько 50 гривень.