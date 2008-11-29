В Україні підвищать ціну на газ і скоротять кількість субсідіантів

Щоб врятувати бюджет уряду доведеться скорочувати кількість одержувачів субсидій.

Як відзначають експерти, МВФ, схоже, не збирається "входити в положення". Для встановлення ринкових цін на газ по всіх категоріям споживачів, чого від України так домагається МВФ, уряду доведеться скоротити кількість одержувачів субсидій приблизно вдвічі. З нинішніх 60% до 25-30% домогосподарств, спрогнозував розповів директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Інакше бюджет не впорається зі зростанням виплат на субсидії. Адже зараз природний газ для побутових споживачів відпускається за ціною 5,9 грн за кубометр (з урахуванням ПДВ, але без витрат на транспортування), а для промислових підприємств - мінімум по 9,1 грн за куб, тобто на 54% дорожче.

За деякими розрахунками, на ці цілі знадобиться не менше 80 млрд грн на рік. Скоротити кількість субсідіантів можна шляхом верифікації (перевірки обґрунтованості отримання виплат) і підняттям мінімальної зарплати. Чим, на думку експертів, і займеться уряд.

Так як Кабмін поки не знаходить розуміння з Міжнародним валютним фондом щодо визначення нової формули розрахунку вартості газу для пільгових категорій споживачів (населення, теплокомуненерго і релігійні організації).

Спірна формула

Як відомо, діюча формула визначення ціни блакитного палива в Україні прив'язана до вартості імпортного газу (постанова КМУ №187 від 2016 року). За розрахунками Мінекономрозвитку, вже в цьому році вартість газу для населення повинна була б вирости на 19%, а гаряча вода і опалення - на 20%.

Однак уряд пішов на хитрість, відмовившись в жовтні 2017 року оприлюднювати нову ціну до моменту узгодження з МВФ нової формули розрахунку. Весь цей час Фонду пропонували різні варіанти розрахунку, які в підсумку були б не такі болючі для населення і бюджету. Але жоден з варіантів так і не був поки схвалений міжнародними кредиторами.

"Кабмін не хоче нести політичну відповідальність за непопулярні рішення напередодні виборів. Кредитори ж вважають, що Кабмін повинен виконати свої обіцянки, встановлюючи ціну на блакитне паливо за імпортним паритетом плюс податки. І в цих вимогах хоча б простежується якась економічна логіка ", - зазначив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Як відзначають експерти, МВФ, схоже, не збирається "входити в положення", бракуючи одне за іншим пропозиції уряду.

Проте, в Кабміні підготували черговий проект пом'якшення зростання цін на газ. Зокрема, щоквартально піднімати ціну на 2-3%, щоб через півтора року - до початку опалювального сезону 2019-2020 року - вона виросла б приблизно на 16%.

"Розмір підвищення може бути будь-яким. Головне питання: на підставі чого, яких показників і за якою методикою буде проведений такий розрахунок ", - зауважив Марунич.

Окремо в Кабміні пропонують визначити новий порядок встановлення так званих спеціальних зобов'язань для постачальників газу (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго з регульованою, а не ринковою ціною.

Обтяжливі зобов'язання

Справа в тому, що в квітні 2018 року спливає термін дії спеціальних зобов'язань, згідно з якими НАК "Нафтогаз України" і інші суб'єкти ринку природного газу зобов'язані поставляти блакитне паливо за зниженою ціною. Нагадаємо, ці спецзобовязання викликали нарікання з боку Європейського енергетичного співтовариства.

Про що просочилася в ЗМІ інформації, Кабмін пропонує два варіанти застосування цих спецзобовязань. Але в будь-якому випадку вони повинні діяти ще три роки - до квітня 2021 року, коли, як очікується, весь обсяг внутрішнього споживання газу буде покриватися власним видобутком.

Перша модель передбачає, що дві третини нині видобутку газу буде продавати не НАК, а "Укргазвидобування" (УГВ) за ціною 5,9 грн з ПДВ за тис. кубометрів. Третина, газу викуповується "Нафтогазом" у УГВ за такою ж ціною і продається теплокомуненерго з націнкою в 2,5%. "

Усунення посередника в особі НАК" Нафтогаз "дійсно може дещо знизити ціну для кінцевого споживача. Крім того, продаж додаткових обсягів газу на біржі може також сприяти загальному зниженню цін на ринку, в тому числі і для промисловості ", - вважає Геннадій Рябцев.

Друга модель відрізняється тільки тим, що залишок газу буде продаватися через біржу, а не "Нафтогазу". Сам ж НАК зможе купувати необхідні обсяги газу для ТКЕ там, де це буде вигідніше: в Європі, Росії або на внутрішньому ринку.

Обидві ці моделі передбачають коригування ціни газу в результаті однієї з двох умов: якщо кількість субсідіантів в країні виявиться менше 25%, або, якщо Україна в змозі задовольнити потреби всіх категорій абонентів газом власного видобутку.

Втім, як припускають експерти, якщо МВФ не прийме ці нові пропозиції, уряд буде намагатися все одно затягнути вирішення цього питання до виборів. Навіть якщо подальша співпраця з Фондом опиниться під загрозою."Цей рік ще можна буде проскочити, але в наступному Україну чекають великі виплати МВФ і доведеться або йти на поступки Фонду, або розкручувати інфляцію і девальвацію", - впевнений Дмитро Марунич.