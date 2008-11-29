Зашифрований сувій Мертвого моря розкрив людству стародавній календар

Ізраїльські експерти повідомили, що один з двох останніх зашифрованих Сувоїв Мертвого Моря, якому багато років вдавалося зберігати в таємниці свій зміст, був розшифрований в Ізраїлі, розкривши людству стародавній секретний календар.

За кілька місяців, дослідникам вдалося ретельно вивчити більше 60 невеликих фрагментів тексту, з маленьких шматочків листів, розірваних часом.

Це був тривалий і трудомісткий процес, але головна складність полягала в розшифровці, стародавнього рукопису, текст якого був написаний таким чином, що його було неможливо прочитати. Іншими словами, текст містив шифрувальний код.

«Сувій був зашифрований, але його зміст був простим і знаком суспільству, тому не було причин його приховувати. Практика використання загальновідомих фраз в засекреченому коді, добре відома не тільки в Ізраїлі, але і за її межами. Таким чином, лідери громад намагалися підкреслити свій статус ».

Розшифрований рукопис розкрив існування невідомого раніше 364-денного календаря, яким користувалися члени секти есеїв, які жили в Іудейській пустелі.

«Місячний календар, який використовується сьогодні іудейської релігією, вимагає прийняття величезної кількості рішень. Визначений учасник спільноти зобов'язаний спостерігати за переміщенням зірок і місяця, а потім повідомляти всю інформацію уповноваженому, який приймає рішення про початок нового місяця або введення високосного року.

Якщо порівнювати місячний календар з 364-денним календарем, останній можна було б назвати ідеальним. Особливі випадки тут завжди випадають в той же день, тому як число 364 завжди ділимо на чотири і сім. Таким чином, відсутня необхідність вирішувати, що робити, коли конкретна подія випадає на суботу, як це часто буває в місячному календарі.

Кумранський календар незмінний, і, схоже, він вселив шанувальникам громади впевненість у своїй святості і досконалості », - пояснили дослідники.

Знайдені записи, більш відомі як Сувої Мертвого Моря представляють собою збірник з 972 рукописів, що датуються понад 2 тисячі років. Вони були названі в честь гротів, розташованих в районі Кумрана, на березі Мертвого моря.

Серед них вчені знайшли записи з єврейської Біблії, яка пізніше проклали шлях до написання християнського Старого Завіту.

Склеєні фрагменти, які раніше вважалися від різних сувоїв, розкривають звичаї і звички таємничих мешканців пустель, які, по суті, і були авторами написаних текстів.