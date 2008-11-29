Медитація припиняє старіння

Старіння супроводжується фізіологічними і анатомічними змінами (зменшення обсягу мозку, метаболізм глюкози ...), яке може бути посилено стресом і поганим сном. Однак кілька даних підкреслили інтерес медитації до цих двох факторів.

Дослідники Inserm (Кан і Ліон) вирішили продовжити вивчення цього питання. Вони розробили дослідження, в якому вони аналізували функцію мозку 6 осіб, які практикують медитацію на регулярній основі. Вік цих людей, в середньому становив 65 років і всі вони мали за плечима від 15 000 до 30 000 годин медитації. «Ми вибрали їх, тому що вони практикують медитацію у відповідності з різними традиційними буддійськими течіями, що дозволяє нам мати представницьку групу», - пояснює Гаель Хетелет, дослідник Inserm і перший автор цієї роботи. Функціонування їх мозку порівнювався з функціонуванням 67 свідками, які не медитують, яким в середньому було 65 років. Також була підключена група з 186 осіб у віці від 20 до 87 років.

Всі люди, що брали участь в цьому дослідженні, були піддані неврологічним дослідженням за допомогою МРТ і ПЕТ. Результати показали значні відмінності між ними в складі сірої речовини і метаболізму глюкози, головним чином в лобовій і зубчастій частині кори. Таким чином, у медитаторів ці області були більше і / або мали більш високий метаболізм, ніж контроль, при цьому були враховані відмінності в рівні освіти або способі життя. «Зони мозку з великим об'ємом або метаболізмом, виявлені у людей, що практикують медитацію, - це ті, які найбільше знижуються з віком», пояснює Гаель Хетел. Ефекти віку на не медитуючих у віці від 20 до 87, оцінені в цьому ж дослідженні, фактично були зосереджені в певних конкретних областях - такіж ж, як у медитуючих.

Однак автори, як і раніше стримані, прекрасно розуміючи, що ці результати повинні бути підтверджені в більших дослідженнях. І для цього вони хочуть поглибити свої дослідження.

Європейська комісія виділила грант у розмірі 6 мільйонів євро для здійснення більшого проекту, який називається Silver Health Study. Цей проект забезпечить краще розуміння життєвих факторів, які визначають старіння, і вивчить наслідок медитації для розумового розвитку або вивчення англійської мови, а також взаємозв'язок медитації і психічного здоров'я літніх людей. Координатор проекту - Inserm (Gaël Chételat, U1237, Caen), який об'єднує десять партнерів в 6 європейських країнах (Франція, Швейцарія, Англія, Німеччина, Бельгія та Іспанія). Перші результати повинні бути відомі в 2019 році.