Квантова фізика стверджує – смерті не існує, це просто ілюзія.

Після смерті свого старого друга, Альберт Ейнштейн сказав: «Трохи раніше мене, Бессо пішов з цього дивного світу. Але це нічого не означає. Такі люди, як ми ... знаємо, що відмінність між минулим, сьогоденням і майбутнім - це тільки уперта вигадка нашої свідомості».

Ми віримо в смерть, тому що нас вчили, що людина вмирає. Ми вважаємо, що життя - це тільки активність вуглецю і домішки молекул - живемо деякий час, а потім гниємо в землі.

Відповідно до теорії біоцентризма, вперше запропонованої професором і вченим Робертом Ланцем, смерть в тому сенсі, в якому ми її знаємо, - це не кінець, а просто ілюзія, створена нашим самосвідомістю. У той час, як більшість з нас думають, що життя створює всесвіт, Ланц вірить в зворотне: це життя створило всесвіт.

Ланц вважає, що смерть, в будь-якій формі, не може існувати в принципі. Все це активний процес нашого життя, який, ми, в силу певних обставин, не можемо спостерігати. Хоча теорія ще не доведена з наукової точки зору, можливо, в недалекому майбутньому, вона буде підтримуватися сучасною наукою.

Ланц опублікував дві книги - «Біоцентризм і після биоцентризму», в якій він пояснює свою теорію «про все» науковими аргументами. Можливо, ми ще не готові прийняти ці речі, але коли ви ламаєте свій стереотип, все це має сенс.

Як вважає Ланц, зі смертю організму і загибеллю фізичної оболонки, свідомість зберігається, деякий час, у вигляді електричних імпульсів, що проходять через нейрони в корі головного мозку, після чого ця енергія "перетікає" з одного світу в інший, при цьому число наших життів може бути нескінченним.