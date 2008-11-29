Собчак просить дозволити їй в'їзд до Криму через Україну

Кандидат в президенти РФ від партії "Громадянська ініціатива" Ксенія Собчак просить дозволити їй в'їзд до Криму через територію України. Відповідний лист вона направила в посольство України в Росії.

В ефірі "Ехо Москви" Собчак зазначила, що в разі своєї поїздки буде, зокрема, спілкуватися з кримськими татарами. На її думку, потрібно поставити заново питання про законність приєднання Криму.

"Ми повинні зібрати різних експертів по цій темі і вирішити, як далі діяти, - цитує Ксенію Собчак ТАСС. - З моєї точки зору, є кілька варіантів вирішення цієї проблеми: або міжнародний референдум за участю як жителів Росії, так і жителів України,. або другий варіант - якась матеріальна компенсація, взяття в оренду Криму, в кінці кінців, така форма теж існує, той же Тайвань ".

Раніше Ксенія Собчак не раз говорила, що в разі обрання вона постарається негайно розпочати дискусію про Крим.