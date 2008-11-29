Столешницы для кухни. Популярные варианты

Столешница объединяет все тумбы и секции нижнего уровня в единое рабочее пространство. Она выполняет важную функциональную роль, поэтому изготавливается из материала с особыми свойствами, отвечающим следующим требованиям:

стойкость к агрессивным химическим веществам;

влагостойкость;

высокая термостойкость;

защищенность от механических воздействий;

устойчивость к истиранию в процессе эксплуатации и действию ультрафиолета;

гигиеничность;

эстетичность.

Столешницы из ДСП и МДФ

К бюджетным вариантам относятся столешницы из ДСП со стойким покрытием из пластика или ламината. Изделия представлены в широкой цветовой палитре, просты в уходе и устойчивы к внешним воздействиям.

В материале столешницы содержится формальдегид, что относится к недостаткам изделия. Поэтому лучше выбирать столешницы в высокой ценовой категории с низким показателем эмиссии. К минусам материала относится разбухание и отслаивание пластика на торцах и стыках при попадании влаги.

Кухонные столешницы из плит МДФ безвредны и долговечны. В их составе отсутствуют вредные смолы. Выдерживают температурное воздействие до 90 градусов. Покрытие устойчиво к царапинам и истиранию. Отличаются влагостойкостью поверхности, но требуют защиты стыков от влаги.

Столешницы позволяют наносить рисунок по индивидуальному дизайну, что дает возможность реализовывать различные дизайнерские решения.

Искусственный камень

Респектабельны и прочны столешницы из искусственного камня. Они характеризуются надежностью и привлекательным внешним видом. Для изготовления используется каменная или минеральная крошка в сочетании со связующими компонентами и красителями.

Столешницы данной категории бывают из акрила и агломерата.

В изделиях из акрила меньше содержание крошки, поэтому они менее прочные. Тем не менее, они устойчивы к ударам и царапинам. Акрил отличается водостойкостью и простотой в уходе, а цены на акриловые столешницы для кухни немного ниже, чем у других видов камня и их изготавливают любой конфигурации цельным полотном с применением бесшовной технологии.

К недостаткам изделий относится чувствительность к очень высоким температурам и сильным ударам. После применения жестких мочалок и абразивосодержащих средств для ухода остаются царапины.

Столешницы из агломерата прочные и долговечные. Имеют респектабельный вид. Однако не подлежат ремонту и восстановлению. На больших кухонных поверхностях длиной свыше 3х метров не обойтись без стыков.

Хромированные столешницы

Удобны и гигиеничны столешницы из пищевой нержавеющей стали. Кухни в стиле хай-тэк успешно используют такой материал. Хромированная поверхность отлично дополняет бытовую технику из такого же материала. На кухнях с небольшим пространством глянцевая отделка стали зрительно увеличивает помещение.

Материал не вступает во взаимодействие с кислотами и прочими веществами. Легко отмываются и гигиеничны. Не деформируется от высоких температур, не выгорает и не скалывается.

Недостатки. Для монтажа стальной столешницы требуется твердая основа для предотвращения образования вмятин. Чтобы устранить разводы и отпечатки пальцев, нужны специальные средства по уходу.

Благородство натурального материала

Природная красота и благородство в сочетании с прочностью и долговечностью характеризуют столешницы из натурального камня. В интерьере кухни такие изделия сразу привлекают внимание и создают атмосферу роскоши.

Цветовое оформление и рисунок многообразны, что дает возможность подобрать лучший вариант. Наиболее распространены гранитные и мраморные столешницы.

Природные материал не подвержен влиянию влаги и повышенной температуры. Безопасен и гигиеничен в эксплуатации.

Помимо неоспоримых достоинств у материала есть и недостатки. Столешница из натурального материала обладает значительным весом, что потребует дополнительного усиления опорной части. Мелкие царапины от ножа портят внешний вид.

Продлить период эксплуатации столешнице из любого их перечисленных материалов поможет использование подставок под горячее и разделочных досок. Моющие средства по уходу должны быть без содержания кислот, солей и абразива.