Як правильно дотримуватися посту?

У православних християн кілька постів на рік. І найбільш значимий і тривалий з них - це Великий піст, який настає після Масляної і триває до Великодня.

Перш ніж почати піст, потрібно усвідомлювати, що в дотриманні посту головна складова - це його духовна частина. Скільки людей помилково вважають, що якщо з'їли пісну їжу і утрималися від м'яса, то вже очистилися і душею, і тілом. Але насправді це не так. Настає час очищатися від поганих думок і творити добро, час покаяння і надій. Це період осягнення мудрості з щоденного читання Священного писання (Біблії).

У період Великого посту йде суворе утримання від тваринної їжі, але мучити своє тіло голодними муками не варто просто тому, що можна втратити свої фізичні сили, які нам необхідні. Виробники товарів в цей період теж часу дарма не втрачають і пропонують покупцям різні пісні продукти. Давайте розберемо їх склад.

Почнемо, мабуть, з шоколаду і пісних солодощів. Ці продукти не повинні містити тваринних жирів, молочних продуктів, яєць, якщо вони називаються «пісними». Якщо ви вивчаєте склад продуктів на упаковці, то знайте, що десертний і чорний шоколад не містять в своєму складі ні тваринних жирів, ні молока. Значить, цей продукт дійсно можна вживати під час посту. А ось молочний і вершковий шоколад вже не є пісним продуктом.

Також до пісних солодощів відносяться мармелад, козинаки, халву. Мармелад в своєму складі не містить заборонених компонентів. Козинаки і халва містять в собі виключно рослинні жири, які можна вживати в певні дні посту. Але зефір вже не можна віднести до пісних продуктів. Хоч його і називають практично дієтичними солодощами, в його складі яєчний білок, а яйця в піст не вживають.

Для різноманітності жирів в раціоні посту можна звернути увагу на продукти, які є замінниками тваринного жиру. До них відносяться пісний майонез, маргарин, спред. Але захоплюватися ними не варто, вони більш шкідливі, ніж натуральні рослинні масла, так як проходять промислову обробку, втрачають вітаміни. А ще вони містять штучні добавки, як, наприклад, пісний майонез: щоб замінити в його складі натуральний яєчний жовток, виробник може додати різні ароматизатори, підсилювачі смаку.

Хлібобулочна продукція для тих, хто поститься практично така ж, як і для всіх інших. Головне, щоб в складі виробів не було молока, яєць і вершкового масла. Корисно в цей період перейти на висівковий і солодовий хліб. Зверніть також увагу на зернові хлібці. Це ситний і корисний продукт.

Дотримуючись посту можна їсти спеціальні сир і ковбасу, але тільки зроблені вони повинні бути з сої. Не у всіх населених пунктах можна знайти такі продукти, але можливо, ви знайдете хоча б тофу (соєвий сир) або соєве молоко. Якщо соєву ковбасу у вас не продають, не сумуйте. Замість цього їжте більше бобів, а ковбаса з сої хоч і дозволена в піст, але це не єдине джерело отримання білка. Якщо урізноманітнити свій раціон горохом, нутом, сочевицею, квасолею зерновою і спаржевою, арахісом, горіхами і насіннячками льону, кунжуту, соняшнику та гарбуза, то потреба в білку буде заповнена.