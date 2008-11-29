Центральна скандально-виборча комісія

Наближення президентських і парламентських виборів 2019 р змушують правлячу верхівку здійснювати все більш сумнівні рухи тіла.

Формування нового складу Центральної виборчої комісії ніяк не могло зрушити з мертвої точки з 2014 р У 12 з 15 членів ЦВК термін повноважень закінчився ще 1 червня 2014 р ще у одного - в лютому 2017 року, але вони продовжували виконувати свої обов'язки.

Слухняна «недолегітімна» ЦВК на чолі з висячим на гачку Охендовським, застряглим в ЦВК ще з часів «Підрахуя Кидалова» і вже тоді неабияк відзначилися, була дуже зручною для влади, оскільки обслуговувала її інтереси. Але входити в новий виборчий цикл з давно «простроченою» ЦВК - це вже занадто, тим більше що Захід недвозначно примушує шанувати «священну корову» у вигляді демократичної процедури, а тому проведені вибори за участю нелегітимною ЦВК може просто не визнати.

Тому напередодні початку виборчого циклу влада в спішному порядку внесла подання, що включає персональний склад кандидатів.

Не встигла адміністрація президента 5 лютого внести в Раду кандидатури нових членів ЦВК, як вибухнув скандал, оскільки в списку не було кандидатів від опппозіціонних «Оппоблока» і «Батьківщини». У списку кандидатур значилися виключно лояльні Банковій люди. Більшість в переліку становили представники БПП і «Народного фронту»; були також ставленики «Самопомочі», Радикальної партії, «Відродження», групи «Воля народу». З номінальних опозиціонерів значилася тільки «Самопоміч».

Оскільки опозиційні політсили, «Опозиційний блок» і «Батьківщина», взагалі не отримали представництва у виборчій комісії, це поставило під сумнів не тільки легітимність ЦВК, а й легітимність майбутніх виборів взагалі.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко звинуватила Порошенко в тому, що той готує фальсифікації на майбутніх виборах. Влада змушена була піти на поступки і внести зміни, але від опозиції внесені були зовсім не ті кандидатури, на яких опозиція наполягала.

«Від того, як буде сформована комісія, хто і як рахуватиме голоси на президентських і парламентських виборах, залежить, чи відбудеться в Україні повне перезавантаження влади. Порошенко розуміє, що навіть один член ЦВК від «Батьківщини» не дозволить йому сфальсифікувати вибори. Це свідоме порушення закону про ЦВК, оскільки «Батьківщина» має перший рівень підтримки в суспільстві », - заявила лідер партії.

Тимошенко закликала депутатів всіх фракцій у Верховній Раді, «якщо вони не є спільниками підготовки фальсифікації», виступити проти президентського варіанту складу ЦВК. Солідарні з «Батьківщиною» і в «Опозиційному блоці», якому не дісталося місця в виборчій комісії.

За народного депутата Михайла Папієва (ПРО), в історії незалежної України ще не було прецеденту, коли опозицію позбавляли права делегувати своїх представників в ЦВК.

«У формуванні персонального складу ЦВК завжди брали участь всі фракції пропорційно. Наша фракція - це головна реальна опозиція влади в парламенті. До фракції входять 43 народних депутата. Ми подавали шість кандидатур, президент не врахував жодної », - зазначив Папієв.

Опозиція звернулася до міжнародного співтовариства, в посольства західних країн і Євросоюзу. «Ігнорування президентом України кандидатур від нашої політичної сили не відповідає встановленим в демократичному світі принципам забезпечення об'єктивності і неупередженості виборчого процесу».

Після хвилі обурення Порошенко вніс корективи. Тепер же слово за Радою.

На думку директора Центру «Третій сектор» Андрія Золотарьова, Україну чекає серйозна і нещадна боротьба за перемогу на майбутніх виборах.

«Згідно із законом, члени ЦВК повинні були змінитися ще в 2014 році, коли закінчився термін їх повноважень. Але завдяки лазівки депутатів ВР вони перевищили всі строки. Потім ЦВК повинні були поміняти влітку 2016 року, але тоді більшість депутатів замість голосування вирушили на чемпіонат Європи з футболу у Франції. Традиційно членство в ЦВК було наслідком джентльменської домовленості між владою і опозицією. Те, що пропонує Порошенко - це вихід за всі рамки. Президент боїться Тимошенко і тому «Батьківщина» не отримує жодного місця в Центрвиборчкомі. З огляду на те, які політсили сформували склад ЦВК, Порошенко може встановлювати транзитний сервер для підрахунку голосів прямо у себе в заміському маєтку », - зазначає Золотарьов.

«Сам факт того, з якою зухвалістю влада представила список, виключивши з нього опозицію, показує, що на вибори робляться величезні ставки. Це той самий випадок, коли не важливо, хто голосує, а важливо, хто рахує. Керівництво країни розуміє, що допомогою інших речей виграти ці вибори буде дуже складно. Електоральна ситуація грає сильно проти влади », - вважає політолог Олексій Якубін.