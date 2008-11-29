Чому більшість людей ніколи не розбагатіє?

Більшість людей, як би воно не обманювалося і його не обманювали, ніколи не розбагатіє. Тема грошей і фінансової успішності сьогодні тема номер один. Це була найважливіша тема і раніше, в усі часи, завжди, просто висвітлювалася вона під різними кутами. Давайте скажемо чесно: розбагатіти, або мати достатньо грошей, щоб жити, не думаючи про них, хочуть всі. Мати високооплачувану роботу або прибутковий бізнес, носити красиву, з натуральних матеріалів, а не з секонд-хенду одяг, жити в просторому будинку, а не на орендованому житлі або в гуртожитку, їздити два рази в рік до теплого моря ... І не працювати до знемоги на ненависній роботі.

Однак переважна більшість назавжди так і залишаться розчарованими мрійниками, продовжать жити від зарплати і до зарплати, залишаться ипотечно-кредиторними рабами своїх господарів XXI століття. Чому?

Причина 1: закон природної рівноваги

Як не можуть в природі бути всі однаково гарними або однаково розумними, так і не можуть бути всі однаково забезпеченими і багатими. Хтось завжди буде мати більше, в порівнянні з ким ви будете біднішими. І навіть серед мільйонерів є свої бідняки. У всіх країнах світу без винятку, капіталістичних або комуністичної та соціальної орієнтованості, еліти і ті хто перебуває при владі меншість, мають доступ до більшої частини ресурсів. У порівнянні з 2-10% еліти, 90% завжди будуть мати менше ресурсів і матеріальних благ і, відповідно, вважатися, або вважати себе, мало- або менш забезпеченими.

Причина 2: багатим мене повинні зробити

Проблема більшості в тому, що воно чекає, що хтось щось зробить за нього і для нього . Держава повинна забезпечити більш високі зарплати, чоловік повинен більше заробляти, батьки повинні дати вищу освіту і влаштувати на високооплачувану роботу. Більшість знаходить причини своєї бідності в складній економічній ситуації, в безперервних, «популярних» кризах, в поганій владі, недостатніх зв'язках, щось не те в освіті, несправедливості, поганого світу по відношенню до них, хороших. І вкрай рідко щиро намагається виявити причини в собі, щось змінити і почати діяти.

Причина 3: невміння управляти грошима

У багатьох з нас капітал вже є. Це якісь заощадження, та ж заробітна плата, допомоги і спадок. Багато з нас вже давно могли б якщо не розбагатіти, то забезпечити собі досить скромне, але комфортне життя на найближчі роки, якщо б елементарно навчилися управляти грошима.

Більшість багатих людей стали багатими не просто тому, що взяли і заробили великі гроші, а тому, що вміли грошима правильно розпоряджатися, примножувати і економити. У всіх у нас були і є знайомі, які і з чималим заробітком завжди в боргах, як у шовках. І ті, хто при скромному життю примудряється назбирати на квартиру або машину, наприклад.

Причина 4: сучасна кастова система

У нас, звичайно, немає поділу на касти, як до сих пір в провінційній Індії, але і тут пробитися з малозабезпечених низів вище - до більш забезпечені верхи, з робітників і селян в топ-менеджери і сучасні аристократи - простій людині надзвичайно непросто. Просто тому, що еліта закрита для чужинців і оберігає себе і свій капітал.

І у нас, як в дореволюційній Росії, все ще важливо народитися в потрібному місці, в потрібному клані, потрібному соціальному шарі і колі. Уже саме народження забезпечить, або не забезпечить, подальшу путівку в життя, вхід в потрібні закриті двері.

У тих, хто народжений кастою нижче, піде жорстка конкуренція, починаючи зі школи, далі інститут - якщо вийде вступити, розподіл на «своїх і чужих», боротьба на робочих місцях за «скоринку хліба» і т. д.

Причина 5 : проблема розуміння забезпеченості і бідності

Є гарна приказка: багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому їх вистачає. Тобто можна вважати себе забезпеченим (багатим), маючи тисячу умовних одиниць, а можна вважати бідним, маючи сто тисяч. Можна радіти стипендії, а можна сумувати окладу інженера п'ятий рік.

Часто достатньо змінити тільки сферу діяльності або роботодавця. Наприклад, інженеру з збиткового заводу влаштуватися тим же інженером в Газпром. Або учителем зі знанням мови - в іноземну фірму, з тими ж знаннями.

Причинами, чому більшість сьогодні, як і раніше, ніколи не вийде з замкнутого кола недостатньою матеріальної забезпеченості, будуть все ті ж очікування того, що хтось повинен прийти і дати, мала ймовірність і ще більше нерозуміння (як і небажання), навіщо вириватися з області з малими капіталами і пробиватися туди, де обертаються зовсім інші гроші, стереотипне розуміння багатства і бідності.