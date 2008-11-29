Как отличить оригинальные духи от копии? На что обратить внимание и какие вопросы задать продавцу.

К сожалению, рынок не всегда правдив по отношению к покупателю. Огромное количество товара нам пытаются подсунуть по высокой стоимости, но качество не всегда соответствует цене. И если Вы намерены купить оригинальный парфюм необходимо быть как следует подкованным в некоторых нюансах.

Проинформируйте себя, если точно определились с брендом парфюма. Зайдите в интернете на сайт производителя. Ознакомьтесь с подробным описанием, характеристикой, внимательно рассмотрите флакон и почитайте где должны быть соответствующие надписи, а также в каких объёмах выпускают парфюм. В магазине сравните все признаки не с тестером, который дадут Вам понюхать, а именно Ваш товар, который будете оплачивать на кассе. Внимательно рассмотрите флакон и упаковку. Оригинальные духи не всегда целлофанируются, но если это так – слюда должна плотно прилегать, не топорщиться и иметь ровные швы. Картонная коробка будет изготовлена из качественной бумаги. Внутреннее содержание коробки выполнено аккуратно и флакон плотно прилегает к ней. Сам флакон без потертостей и неровностей, выполнен из качественного стекла с соответствующей размеру и качеству крышечкой. Сравните надписи: название духов должно быть написано без ошибок. Обязательно будет указана категория: духи, парфюмированная или туалетная вода. Для кого предназначен аромат. Страна производитель. Серийный номер на флаконе и коробке должны совпадать. Проверьте соответствие штрих-кода со страной производителем. Цвет парфюма должен быть естественным, приглушенным. (Не бывает красных или зеленых духов, кричащих оттенков). Нанесите аромат на свою кожу. Это позволит услышать его звучание именно на Вас, постепенно раскрыть все ноты композиции и поможет определить стойкость. Цена. Стоимость на оригинал не будет меньше 30%. Поговорите с продавцом, попросите документы, подтверждающие качества товара. Тем более, что по закону Вам обязаны их предоставить и отказать не имеют права. Обратите внимание на печать – она не должна быть копированной. Если продавец говорит Вам, что парфюм сделан по лицензии – такой товар является копией оригинала. Известные бренды производят сами продукцию и не дают никому никаких лицензий. Попросите продавца дать коробку с духами Вам в руки и слегка встряхните ее, флакон внутри не должен греметь.

Имейте ввиду, вся парфюмерия делится на категории: класс «А», класс «В» и класс «С».

Парфюмерия класса «А» самая качественная и дорогая. Ее производят только во Франции, она на 90% состоит из природных компонентов. К классу «В» относят лицензированную парфюмерию. Такой парфюм не являются подделкой. Изготавливают парфюмерию класса «В» Турция, Арабские Эмираты, Канада, Швейцария, Россия, Украина. Духи класса «С» изготавливают из синтетического сырья. Таким образом, в нашей стране найти оригинальную парфюмерию класса «А» будет достаточно сложно. В большинстве случаев Вы найдете лицензированные духи из класса «В».

И, конечно же, отправляясь за покупкой оригинальных духов, не доверяйте рынкам и сомнительным магазинам. Какими бы привлекательными акциями и распродажами Вас не заманивали, помните там оригинал точно не найти. Лучше обратиться в респектабельные торговые центры, почитать отзывы на независимых форумах об интернет магазинах парфюмерии, воспользоваться услугами специализированных парфюмерных бутиков. Когда найдете любимый оригинальный парфюм и используете его, не спешите расставаться с флаконом. Возможно именно он станет для Вас хорошим помощником при следующей покупки качественных духов.