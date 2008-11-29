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Как отличить оригинальные духи от копии? На что обратить внимание и какие вопросы задать продавцу.
К сожалению, рынок не всегда правдив по отношению к покупателю. Огромное количество товара нам пытаются подсунуть по высокой стоимости, но качество не всегда соответствует цене. И если Вы намерены купить оригинальный парфюм необходимо быть как следует подкованным в некоторых нюансах.
Имейте ввиду, вся парфюмерия делится на категории: класс «А», класс «В» и класс «С».
Парфюмерия класса «А» самая качественная и дорогая. Ее производят только во Франции, она на 90% состоит из природных компонентов. К классу «В» относят лицензированную парфюмерию. Такой парфюм не являются подделкой. Изготавливают парфюмерию класса «В» Турция, Арабские Эмираты, Канада, Швейцария, Россия, Украина. Духи класса «С» изготавливают из синтетического сырья. Таким образом, в нашей стране найти оригинальную парфюмерию класса «А» будет достаточно сложно. В большинстве случаев Вы найдете лицензированные духи из класса «В».
И, конечно же, отправляясь за покупкой оригинальных духов, не доверяйте рынкам и сомнительным магазинам. Какими бы привлекательными акциями и распродажами Вас не заманивали, помните там оригинал точно не найти. Лучше обратиться в респектабельные торговые центры, почитать отзывы на независимых форумах об интернет магазинах парфюмерии, воспользоваться услугами специализированных парфюмерных бутиков. Когда найдете любимый оригинальный парфюм и используете его, не спешите расставаться с флаконом. Возможно именно он станет для Вас хорошим помощником при следующей покупки качественных духов.
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