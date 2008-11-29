Екскременти постільних клопів небезпечні для людей

Нашу планету населяє не так вже багато істот, що дратують всіх без винятку людей. Подібним "подарунком долі" є постільні клопи виду Cimex lectularius. І навіть якщо людина з ними ніколи не стикалася, то напевно чула про цих комах.

Довгий час здавалося, що цей ворог людства переможений. Але приблизно з 1990-х років постільні клопи почали розвивати стійкість до пестицидів, якими їх довгий час досить успішно труїли. Це означає, що одного разу вони можуть знову стати поширеними домашніми шкідниками. Дана обставина турбує не тільки обивателів - вчені сьогодні активно вивчають цих комах.

Довгий час вважалося, що клопи не уявляють для людей якусь серйозну загрозу. Багато наукових груп з'ясовували, які патогени могли б переноситися клопами. Але безрезультатно. Клопи не є переносниками будь-яких страшних захворювань (на відміну від тих же щурів і кажанів). Нове ж дослідження показало: можливо, шукали медики не там.

З'ясувалося, що постільні клопи можуть нашкодити людям за допомогою гістаміну. Ця речовина міститься в їхніх екскрементах.

Мова йде про органічні поєднання, що впливають на дихальні шляхи, шкіру, шлунково-кишковий тракт людини. Саме через них запускається більшість алергічних реакцій - від свербіння до анафілактичного шоку. При цьому гістамін природним чином виробляється в організмі людини.

Фахівці Університету Північної Кароліни вивчили апартаменти в багатоквартирному комплексі, жителі якого довгий час страждали від клопів. Вони досліджували пил всередині будинків, в якій були присутні клопи, а також пил з квартир, де їх не було. Була і так звана контрольна група зразків: пил збирали в будинках, розташованих в інших місцях.

Пізніше дослідники знову зібрали пил в досліджуваних квартирах і досліджували його(після того як співробітники компанії по боротьбі з шкідниками знищили джерело зараження за допомогою термообробки і пестицидів).

Вчені шукали гістамін, так як вони спиралися на інше дослідження, яке показало: постільні клопи виробляють гістамін. Виявилося, що вони вистрілюють цією речовиною в повітря під час випорожнення.

Як і очікувалося, в будинках, інфікованих клопами, була присутня більша кількість гістаміну. Однак вчені дуже здивувалися цифрам: в деяких будинках кількість цього з'єднання було до 20 разів вище, ніж в НЕ заражених будинках.

Ще більш дивним було те, що в будинках з клопами рівень гістаміну був до 20 разів вище, ніж в будинках без таких комах, навіть через три місяці після професійної дезінфекції від комах.

"Ми хочемо бути обережними і не хочемо бити тривогу, мовляв, всі знаходяться у великій небезпеці, якщо в їх будинках є клопи. Але все ж це має наслідки для здоров'я", - говорить провідний автор дослідження ентомолог Закарі Девріс (Zachary DeVries) в інтерв'ю виданню Gizmodo.

Гістамін необхідний для підтримки нормальної роботи нашої імунної системи, спрямованої на боротьбу з "загарбниками". Але він також є тригером алергічних симптомів у людей (включаючи астму). І наслідки постійного впливу гістаміну, "розпорошеного" в повітрі, невідомі.

"Ми повинні з'ясувати, чи існують якісь наслідки для здоров'я людини від впливу гістаміну в домашньому пилу. Адже раніше на цю область ніхто і ніколи не звертав уваги", - зазначає Девріс.

Дивовижна стійкість гістаміну також викликає побоювання. Крім того, вчені до кінця не розуміють, як саме постільні клопи виробляють гістамін.

За словами Девріс, можливо, гістамін частково є метаболічним побічним продуктом крові, яку комахи висмоктують у людей. Втім, клопи виробляють гістамін і самостійно. Але навіщо?

На даний момент вчені вважають, що гістамін діє як сигнальний феромон для інших постільних клопів, який дає їм знати про місцезнаходження готової до спаровування істоти.

Як вже зазначалося вище, до недавнього часу на клопів не звертали такої пильної уваги. Автори дослідження вважають, що вони своєчасно забили тривогу, хоча велика частина роботи ще попереду.

Наступний крок - масштабне епідеміологічне дослідження, в якому буде задіяна велика група людей. Девріс каже, що він і його команда будуть шукати відмінності між тими, хто "ділить побут" з клопами, і тими, кому пощастило жити у вільних від цих паразитів приміщеннях, а також виявляти відмінності в рівнях гістаміну у двох груп людей.