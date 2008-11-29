Велике весняне подорожчання комуналки: як заощадити наступної зими

В уряді розробили новий план підвищення тарифів.

В цьому році знову заговорили про підвищення тарифів на газ. У ЗМІ потрапили нові плани уряду щодо їх коригування. Наскільки можуть подорожчати газ, опалення та гаряча вода. І чи можна якось мінімізувати вплив високих тарифів?

Кондиціонер замість батареї

Жителям багатоквартирних будинків, які побудовані в останні кілька років, пощастило більше. Їх квартири вже мають горизонтальну розводку теплоносія і обладнані лічильниками тепла. Якщо лічильника немає, то його можна доустановити.

Крім того, що це дозволяє платити виключно за себе, виставляючи комфортну температуру в квартирі, так ще й з'являється кілька способів для економії.

Перший - підтримувати невисоку температуру в приміщеннях, гріючись від сусідів. Якщо у вас в квартирі буде 19-20 градусів, а у сусіда за стінкою 22-24 градуси, то за законами термодинаміки тепло з його квартири буде переходити до вас. До речі, навіть якщо ви зовсім перекриєте батареї в квартирі в новому будинку, то вона навряд чи охолоне нижче 16-17 градусів. Хороша теплоізоляція і обігрів від сусідів зроблять свою справу.

Другий варіант - грітися кондиціонером замість батареї. Чому це вигідніше? Справа в тому, що сучасні інверторні кондиціонери вміють не тільки добре охолоджувати приміщення, але і ефективно нагрівати їх. При цьому в режимі опалення кондиціонер на кожен спожитий кіловат електрики виробляє 3-3,5 кВт тепла. У кондиціонерів провідних виробників, які приділяють особливу увагу питанням енергоефективності та працюють над підвищенням цих коефіцієнтів, значення можуть досягати 5, але коштують такі моделі істотно дорожче, тому брати в розрахунок ми їх не будемо.

Отже, за допомогою кондиціонера, витративши 1 кВт електроенергії, можна отримати близько 3 кВт тепла. Але для чистоти експерименту візьмемо мінімальний показник. Давайте підрахуємо, у скільки обійдеться таке тепло в порівнянні з тим, що в батареях. Сьогодні обленерго подають тепло споживачам за вартістю близько 1500 грн. за 1 гігакалорію. Переводимо цю величину в кіловати і отримуємо - 1,163 МВт, або 1163 кВт. Нескладно підрахувати, що 1 кВт такого тепла коштує близько 1,29 грн.

Тепер беремо наш кондиціонер. Споживши 1 кВт * год електроенергії, він виробляє мінімум 3 кВт тепла. Електрика обійдеться вам по 1,68 грн. (А нічний тариф і того менше), відповідно 1 кВт тепла буде коштувати близько 56 копійок. Це в два рази дешевше, ніж брати тепло від батареї.

Але є тут одна важлива умова. Повністю замінити опалювальну систему і працювати круглий рік кондиціонер не здатний. Обігрів кондиціонером можливий тільки в міжсезоння, тобто навесні і восени або в умовах дуже м'якої зими. При більш низьких зовнішніх температурах, в середньому для більшості побутових кондиціонерів при зовнішній температурі до -7 ° C (до -15 ° C для інверторів), їх експлуатація на обігрів стає неможливою. Але якщо врахувати, що по-справжньому холодних днів цієї зими було не більше десяти, то кондиціонер може істотно вам допомогти заощадити, коли за вікном плюс або трохи нижче нуля.

Наскільки може піднятися в ціні тепло

Зміна ціни на газ практично не хвилює жителів багатоквартирних будинків. В сучасних багатоповерхівках почали встановлювати електроплити, а жителі квартир з газовими плитами платять не такі вже й великі суми. А ось ціна тепла і гарячої води - це основні суми в платіжках.

Як же подорожчає комуналка, якщо подорожчає газ?

Якщо газ подорожчає на 72%, як цього хоче "Нафтогаз", то платіжка за тепло і гарячу воду повинна збільшитися мінімум на 43%. Для прикладу: якщо зараз ви платите за опалення 1000 гривень на місяць, то після підвищення при таких же умовах ваш рахунок складе вже 1430 грн. Якщо ж тариф підвищиться лише на 8-16%, то вода і тепло подорожчають на 5-10%.

Отже, тарифи будуть рости. Що ж робити жителям багатоповерхівок, щоб мінімізувати рахунки? Пропонуємо вам кілька порад.

Утеплення і дороге устаткування

Наступна порада підійде для тих, хто живе в старих будинках з вертикальною системою розводки опалення, а таких - більшість. На жаль, в таких квартирах не можна поставити індивідуальні лічильники тепла, і, утепливши свою окрему квартиру, ви не отримаєте істотного результату економії, адже інші квартири не утеплені, а будинковий лічильник враховує споживання всього будинку.

Тому експерти радять створювати ОСББ і займатися утепленням свого будинку. Тим більше що зараз є державні програми компенсації частини кредитних коштів, які витрачені на утеплення. Крім комплексного утеплення всього будинку потрібно буде встановити на вході труби в будинок індивідуальний тепловий пункт. Це пристрій, який регулює подачу теплоносія в опалювальну систему будинку в залежності від температури повітря на вулиці. Тобто якщо на вулиці потеплішало, то і батареї в квартирах стануть холодніші і не доведеться відкривати вікна для зайвого провітрювання, випускаючи на вулицю "золоте" тепло. Коштує це устаткування недешево - близько 300 тисяч гривень на багатоквартирний будинок. Але в середньому за один сезон воно окупиться.

Як показують приклади такої комплексної модернізації будинків, всі ці заходи дозволяють заощадити від 50 до 75% від сум за тепло в аналогічних сусідніх будинках. Принаймні такий рекорд був зафіксований в одному з модернізованих будинків Луцька.

Нові плани уряду

За останній місяць було озвучено вже три варіанти підвищення тарифів. Спочатку в уряді сказали, що газ з квітня може подорожчати на 8%. Ця новина практично не викликала ніякої реакції з боку населення. Потім в пресу потрапив проект фінансового плану НАК "Нафтогаз України". Згідно з цим документом ціна газу для населення України та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) з 1 квітня 2018 року може збільшитися на 62% з 4,9 тис. до 8,03 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ). Також наголошується, що в подальшому, з жовтня 2018 року, ціна газу може зрости на 73% в порівнянні з діючою на даний момент ціною до 8,5 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ). Якщо додати сюди ПДВ, то ми отримаємо 10,2 тис. грн.

Правда, цей варіант фінансового плану газового монополіста був заблокований урядом. І тому поки не зрозуміло, чи вдасться "Нафтогазу" продавити свій варіант.

А тепер в пресу потрапили пропозиції уряду, які були передані на аналіз в МВФ. Згідно з цим документом, підвищення ціни на газ може бути розтягнуто на півтора року. Газ буде дорожчати щоквартально на 2-3% до квітня 2021 року.

До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости, за попередніми розрахунками, приблизно на 16%. Таким чином уряд хоче уникнути як різкого збільшення витрат на виплату субсидій, яке може бути при разовому значному збільшенні ціни газу, так і ризиків сплеску інфляції.

Бойлер замість гарячої води

Скажемо відразу, що цей варіант - не панацея, але допоможе тим, у кого погано з гарячою водою. Якщо у вас з крана тече ледь тепла вода, то сміливо ставте собі електробойлер.

Допоможе він заощадити і в літній період. Як кажуть експерти, щоб нагріти 1 кубометр води на 1 градус, потрібно затратити 1 кВт * год енергії. Отже, щоб нагріти 1000 литров з 20 градусів влітку до 45 градусів, потрібно 25 кВт * год електроенергії, а взимку з 5 до 45 градусів - 40 кВт * год. При нинішніх тарифах це буде коштувати від 42 до 67 грн. за підігрів води. Додайте до цього вартість холодної води, і вийде, що кубометр гарячої з бойлера вам обійдеться в 55-80 грн. При цьому гаряча вода в більшості міст коштує більше 80 грн. за кубометр в будь-який час року.