Причины геморроя и его успешное лечение

Главные причины геморроя влияют на его успешное лечение.

Профессиональный взгляд на причины геморроя, его успешное лечение изложен на http://proctolog.ua/lechenie/lechenie-gemorroya, в данной статье мы рассмотрим возможность рецидива заболевания даже после успешного лечения в зависимости от породивших его причин.

Причины геморроя

Прежде, чем перечислять факторы риска, стоит отметить, что не на все из них человек может повлиять радикальным образом. Поэтому даже лучшая профилактика в определенных жизненных ситуациях дает сбой, приводя к данному заболеванию. Отсюда следует вывод, что геморрой нужно сразу лечить, а уж затем решать, почему вас настиг недуг. Тем более что точно установить все предпосылки болезни сможет только проктолог, в иных случаях – это будут только догадки.

Итак, главные причины геморроя:

наследственная предрасположенность;

сбои в системе кровообращения, приводящие к чрезмерному кровенаполнению геморроидальных узлов;

низкий мышечный тонус в области малого таза, сфинктера и анального канала;

беременность;

поднятие или переноска тяжестей;

сильнейшее физическое напряжение «на грани сил»;

сидячий или малоподвижный образ жизни;

запоры, приводящие к отвердению кала;

нездоровое питание и образ жизни;

симптом иного заболевания.

Успешное лечение геморроя новыми методами

Как само лечение, так и его сложность полностью зависит от стадии заболевания. Безусловно, лучше всего обойтись терапией на 1-й стадии и забыть о болезни, как о «страшном сне». Но что же делать, если время упущено или недуг развивается слишком стремительно? На этот случай разработаны малоинвазивные методики, среди которых наилучшие результаты дает:

вакуумное лигирование геморроидальных узлов;

трансанальная геморроидальная деартериализация.

Лигирование даст эффект только при внутренних узлах и не позднее, чем на 2 стадии болезни. Зато ТГД можно использовать при любой тяжести заболевания, причем процент рецидива после нее минимален. Это не значит, что можно тянуть «до последнего», поскольку хоть по 1-2% , но прибавляется после каждого углубления стадии недуга.

Что касается операционного лечения классическими способами, то применяется он, как правило, на 3-4 стадии. Хотя в медицине отмечено много случаев успешного лечения геморроя операционным путем, доводить до этого не стоит, так как процесс восстановления может быть сложным и болезненным.

Зависимость рецидива болезни от причин геморроя после его успешного лечения

Когда заболевание вызвано поведением или питанием человека, то избежать возвращения болезни очень просто, достаточно вести здоровый образ жизни.

В ситуациях, когда причиной геморроя стала беременность, во время планирования следующей стоит проконсультироваться с проктологом и, возможно, пройти курс превентивной терапии. Это убережет от повторения заболевания.

Если же основным фактором стали особенности организма и его функционирования или наследственность, то проблема усложняется. Во избежание рецидива необходимо будет вплотную заняться своим здоровьем, восстановить мышечный тонус и нормальную работу системы кровообращения. Скорее всего, проктолог предложит комплекс физических упражнений, венотоники и строгое соблюдение диеты. Таким образом, вы обезопаситесь от возврата недуга.

При параллельном лечении геморроя и заболевания, его вызвавшего, достигаются самые лучшие результаты. Когда патология геморроидальных узлов является симптомом другой болезни, даже при ее излечении она никуда не исчезнет, а будет лишь усугубляться. А без лечения основного недуга, избавление от геморроя может быть только временным.