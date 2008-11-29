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Как выбрать флэш-память?
Выбор флэш-накопителей огромен. Внешний вид, конечно, играет значительную роль при выборе, но он не должен быть основополагающим. Правильный выбор надежного хранилища данных основан на выборе определенных технических характеристик.
Отличия флеш-накопителей
- Флеш-память имеет высокую скорость чтения, записи данных.
- Надежность, которая выше, чем у других накопителей.
- Небольшой размер.
- Большая емкость USB-накопителя.
Наиболее надежные модели производят:
- Adata
- Kingston
- Samsung
- Transcend и др.
Но у всех производителей могут быть удачные и не очень модели. Поэтому предварительно необходимо изучить технические характеристики накопителя.
Объем
- Флеш-накопители объемом 4-16 Гб имеют малый объем и доступную стоимость.
- Накопитель объемом 16-64 Гб имеют средний объем памяти, приличное качество исполнения, оптимальную доступную стоимость.
- USB-накопитель от 128 Гб отличается достойным качеством исполнения и неоправданно завышенной стоимостью. Он может стоить одинаково с 1 Тб внешним жестким диском.
Скорость чтения, записи
Один из важнейших показателей, который указывается на упаковке. Приобретать дешевое устройство с большим объемом, а скоростью записи данных 5 Мб/с не стоит, поскольку пользоваться таким устройством будет неудобно. Лучше приобретать устройства со скоростью 16-20 Мб/с. Скорость чтения, как правило, в 2 раза выше, чем запись. Это показатели флешек, которые подключаются к порту USB 2.0.
Порты USB 3.0 Type A, C имеют более высокую скорость – 100 Мб/с. Но и стоимость таких накопителей на порядок выше. Некоторые модели по скорости приравниваются к SSD со скоростью 500 Мб/с, но стоят они значительно дороже, чем SSD.
Корпус
Материал корпуса, размеры должны соответствовать назначению.
- Если накопитель необходим ежедневно, вставлять в ПК, ноутбук, то стоит предпочесть металл. Можно выбрать пластиковый корпус, особенно, если флеш-память будет носиться в кармане совместно с телефоном. Кончик должен быть закрыт колпачком или спрятан в корпусе, во избежание поломок и загрязнения.
- При выборе USB флешки для подключения к ультрабуку, планшету, следует приобретать модели небольших размеров, чтоб случайно не повредить порт, задев рукой далеко торчащую флешку.
- Индикатор чтения/записи в виде светодиода сигнализирует о процессе работы. В момент работы светодиода вытаскивать накопитель запрещено, может нарушиться работа устройства.
- Защита данных, которая предупреждает возможность прочтения информации другим человеком без разрешения владельца. Пароль задается отпечатком пальца или посредством мини-клавиатуры на устройстве.
- Противоударность, водозащита представляют собой резиновый корпус, благодаря которому накопителю не страшны катаклизмы.
Некоторые особенности флеш-накопителя
- Индикатор чтения/записи в виде светодиода сигнализирует о процессе работы. В момент работы светодиода вытаскивать накопитель запрещено, может нарушиться работа устройства.
- Защита данных, которая предупреждает возможность прочтения информации другим человеком без разрешения владельца. Пароль задается отпечатком пальца или посредством мини-клавиатуры на устройстве.
- Противоударность, водозащита представляют собой резиновый корпус, благодаря которому накопителю не страшны катаклизмы.