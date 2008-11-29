Как выбрать флэш-память?

Выбор флэш-накопителей огромен. Внешний вид, конечно, играет значительную роль при выборе, но он не должен быть основополагающим. Правильный выбор надежного хранилища данных основан на выборе определенных технических характеристик.

Отличия флеш-накопителей

Флеш-память имеет высокую скорость чтения, записи данных.

Надежность, которая выше, чем у других накопителей.

Небольшой размер.

Большая емкость USB-накопителя.

Наиболее надежные модели производят:

Adata

Kingston

Samsung

Transcend и др.

Но у всех производителей могут быть удачные и не очень модели. Поэтому предварительно необходимо изучить технические характеристики накопителя.

Объем

Флеш-накопители объемом 4-16 Гб имеют малый объем и доступную стоимость.

Накопитель объемом 16-64 Гб имеют средний объем памяти, приличное качество исполнения, оптимальную доступную стоимость.

USB-накопитель от 128 Гб отличается достойным качеством исполнения и неоправданно завышенной стоимостью. Он может стоить одинаково с 1 Тб внешним жестким диском.

Скорость чтения, записи

Один из важнейших показателей, который указывается на упаковке. Приобретать дешевое устройство с большим объемом, а скоростью записи данных 5 Мб/с не стоит, поскольку пользоваться таким устройством будет неудобно. Лучше приобретать устройства со скоростью 16-20 Мб/с. Скорость чтения, как правило, в 2 раза выше, чем запись. Это показатели флешек, которые подключаются к порту USB 2.0.

Порты USB 3.0 Type A, C имеют более высокую скорость – 100 Мб/с. Но и стоимость таких накопителей на порядок выше. Некоторые модели по скорости приравниваются к SSD со скоростью 500 Мб/с, но стоят они значительно дороже, чем SSD.

Корпус

Материал корпуса, размеры должны соответствовать назначению.

Если накопитель необходим ежедневно, вставлять в ПК, ноутбук, то стоит предпочесть металл. Можно выбрать пластиковый корпус, особенно, если флеш-память будет носиться в кармане совместно с телефоном. Кончик должен быть закрыт колпачком или спрятан в корпусе, во избежание поломок и загрязнения.

При выборе USB флешки для подключения к ультрабуку, планшету, следует приобретать модели небольших размеров, чтоб случайно не повредить порт, задев рукой далеко торчащую флешку.

Индикатор чтения/записи в виде светодиода сигнализирует о процессе работы. В момент работы светодиода вытаскивать накопитель запрещено, может нарушиться работа устройства.

Защита данных, которая предупреждает возможность прочтения информации другим человеком без разрешения владельца. Пароль задается отпечатком пальца или посредством мини-клавиатуры на устройстве.

Противоударность, водозащита представляют собой резиновый корпус, благодаря которому накопителю не страшны катаклизмы.

Некоторые особенности флеш-накопителя