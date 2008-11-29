Акустическая гитара: как выбрать качественную модель

Сегодня на рынке музыкальных инструментов есть множество различных изделий. Они различаются по видам, характеристикам, производителю, ценовой категории и другим параметрам. Многие люди любят играть на музыкальных инструментах. Одним из самых востребованных изделий считается гитара. На что же обратить внимание при выборе такого оборудования для творчества? Какими характеристиками должен обладать инструмент?

Сегодня можно купить акустическую гитару, созданную из различных пород дерева. Для изготовления качественной модели обычно применятся несколько видов материала. Благодаря этому можно добиться наиболее хорошего звучания. Очень важно, чтобы дерево было тщательно высушено перед использованием. Ведь если оно останется хоть немного влажным, то со временем инструмент может потерять форму и перестать передавать четкий звук.

Нередко вместе с гитарой потребители желают купить звуковую карту. Это оборудование позволяет получать более качественную передачу мелодий и голоса при использовании различных музыкальных инструментов. К примеру, к такой карте можно подключить микрофон, электрогитару и другие приборы, работающие от сети.

Что касается выбора акустической гитары, то при покупке стоит обращать внимание на порожек, через который накладываются струны. Именно он позволяет определить высоту, на которой будут располагаться металлические нити. Низкий порожек позволяет прикладывать меньше усилий при игре. Поэтому такой вид оборудования лучше выбирать начинающим музыкантам.

Как правило, акустические модели гитары оснащаются стальными струнами. Это позволяет получить более насыщенный и богатый звук. Кроме того, они имеют большой корпус, что также влияет на звучание.

При выборе гитары нужно учитывать и ее комфортность. Перед покупкой ее нужно просто подержать в руках. Это позволит определить, насколько такая модель удобна именно для вас. Также нужно извлечь из музыкального инструмента какой-нибудь звук. Необязательно играть мелодию – достаточно просто провести рукой по струнам. Это даст возможность определить диапазон звучания. Обратите внимание и на корпус. На нем не должно быть трещин, сколов или других дефектов.

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