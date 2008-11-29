Для кого в Україні зменшили ціни на газ

Компанія «Нафтогаз України» знизила мінімальні і максимальні ціни на газ в березні для промислових споживачів.

Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, мінімальна ціна в порівнянні з лютим стала менше на 14,1% (блакитне паливо подешевшало з 9195,6 грн до 7896 грн з урахуванням ПДВ), а максимальна - на 12,3% (з 10141,2 грн до 8889, 6 гривень).

«Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з« Нафтогазом », - йдеться в повідомленні.

Зокрема, якщо покупець не має заборгованості перед компанією або буде купувати не менше 50 тис. куб. м газу на місяць, то при угодах з ним буде діяти мінімальна ціна. У всіх інших випадках - максимальна.