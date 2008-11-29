Яке масло найкорисніше

Вчені з'ясували, які масла є найбільш корисними для нашого організму.

Люди готують салати, бутерброди та інші страви з маслом протягом багатьох століть. Але яке з усіх видів масла можна вважати найбільш корисним? З'ясувати це взялися вчені з Кембриджського університету Кей Ті Хо і Нита Форухі. Вони зібрали групу добровольців у віці від 50 до 75 років (всього 94 особи) і розділили їх на кілька груп. Перед початком експерименту у кожного з учасників взяли аналізи, щоб упевнитися, що на старті ні у кого з них немає проблем з серцево-судинною системою і діабету.

Перед добровольцями поставили завдання: протягом чотирьох тижнів щодня з'їдати по 50 грамів масла (що дорівнює приблизно трьох столових ложок) незалежно від способу приготування - будь то жарка, заправка для салатів, масло для бутербродів або просто прийом всередину. Учасники першої групи повинні були приймати виключно оливкову олію. Люди з другої групи – кокосове масло. А третю групу зобов'язали вживати вершкове. В кінці дослідження знову зробили аналізи, які показали, як змінювався рівень холестерину в крові добровольців.

Що показав експеримент

На даний момент завершилася тільки перша частина дослідження. Вона виявила, що у учасників, що сиділи на вершковому маслі, рівень поганого холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності) збільшився на 10 відсотків. Люди, що харчувалися щодня оливковою олією, показали невелике зниження рівня поганого холестерину ЛПНЩ і 5-відсоткове підвищення рівня хорошого холестерину ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності).

А ось у добровольців з "групи кокосового масла" аналізи зафіксували 15-відсоткове зростання рівня хорошого холестерину ЛПВЩ. Плюс зниження поганого.

- Аналіз показав, що якщо використовувати в їжу кокосове масло кожен день протягом чотирьох тижнів, то можна знизити свій ризик хвороб серця та інсульту. Це важлива новина для медицини і всіх тих, хто піклується про своє здоров'я.

Зверніть увагу: кокосове масло в пляшечках, яке туристи зазвичай привозять з Індії і Таїланду, вживати в їжу не можна. То є косметичний засіб, який містить різні добавки і годиться тільки для зовнішнього застосування (маски, масаж). Уважно читайте на етикетці, для чого саме ваше масло призначене. Якщо ви шукаєте продукт для їжі, на ньому обов'язково повинна стояти позначка "харчове".

Кокосове масло виробляють з копри (біла частина кокосового горіха між соком і шкіркою). Його отримують двома способами - гарячим або холодним пресуванням. Другий варіант більш щадний, дозволяє зберегти більше корисних властивостей, але і більш трудомісткий. Тому таке масло коштує дорожче. Кокосову харчову олію можна використовувати для овочевих страв, морепродуктів, заправки салатів. Ним можна замінити соняшникову олію при смаженні: кокос виділяє менше канцерогенів.

Холестерин поганий і хороший - в чому різниця

Ми звикли чути, що холестерин - це погано. Але це не зовсім так. Холестерин буває хороший (ліпопротеїни високої щільності, ЛПВЩ) і поганий (ліпопротеїни низької щільності, ліпопротеїнів низької щільності). Перший з їжею не надходить, а виробляється організмом і служить для боротьби з шкідливим побратимом: забирає з клітин і стінок артерій і утилізує поганий холестерин.

Він, в свою чергу, і намагається утворити ті самі шкідливі атеросклеротичні бляшки. Такий холестерин надходить в організм з їжею, в якій міститься багато насичених жирів, в основному це продукти харчування тваринного походження (олія, м'ясо, молоко, жирні сири). При цьому останні дані говорять про те, що холестерин сам по собі не є причиною атеросклерозу, а лише виступає будівельним матеріалом для утворення бляшок, коли створюються умови їх формування (людина багато курить, хворий на цукровий діабет, зловживає червоним м'ясом і т. д.) .

Для мозку, щитовидки і чоловічої сили

Експерти склали список рослинних масел, які найкраще допомагають підтримувати здоров'я різних органів і систем людини.

Для активності і молодості мозку потрібно щодня з'їдати по дві столові ложки рослинної олії - до такого висновку прийшов норвезький Інститут мозку. Вся справа у вітаміні F, який допомагає боротися з відкладенням холестерину в кровоносних судинах (в тому числі в самих дрібних капілярах, що живлять головний мозок), а також в олеїновій кислоті, яка бере участь в побудові клітинних мембран. Вона допомагає оновлюватися і відновлюватися пошкодженим клітинам нервової тканини. Тобто відповідає за омолодження наших "маленьких сірих клітинок" - нейронів мозку.

Автор дослідження фізіолог з Осло Бьорн Хагес вважає: "Рослинні масла хорошої якості нам потрібні кожен день - в середньому по дві столові ложки".

Також рослинні масла багаті важливими жиророзчинними вітамінами А (потрібний для шкіри, зору і імунітету) і Е (антиоксидант, захищає від інфекцій). Експерти виділяють сім різних масел, які найкраще допомагають підтримувати здоров'я тих чи інших систем і органів людини.

Оливкова. У ньому найбільше олеїнової кислоти. При нагріванні оливкова олія практично не утворює канцерогенів. Звертайте увагу на кислотність, яка повинна бути вказана на етикетці. Чим вона нижче (до 0,8%), тим масло вищої якості.

Соняшникова. Краще джерело лецитину. Ця речовина підтримує активність і ясність розуму. Також лецитин допомагає відновити сили при анемії і стресах.

Кукурудзяна. Відмінно регулює обмін холестерину в організмі. Допомагає розщепленню "поганих" твердих жирів.

Гірчична. Завдяки бактерицидним властивостям допомагає довше зберігати свіжість заправлених їм продуктів. А також сприяє загоєнню ранок і опіків.

Лляна. Саме низькокалорійне з рослинних масел, використовується в дієтах для схуднення. Допомагає виводити токсини з печінки. А за змістом омега-3 перевершує риб'ячий жир. Насіння льону містить антиоксидант тіопролін, який нейтралізує нітрати (з овочів-фруктів, наприклад). Так що, якщо не впевнені в тому, що в ваш салат з огірків-помідорів не проб’ється ця гидота, додайте в заправку ложку льняного маслечка.

Кунжутне. Чемпіон масел по кальцію. Його називають жіночим маслом. Особливо корисно при вагітності і гормональних потрясіннях. Але кунжут підсилює згортання крові. Тому сердечникам і тим, у кого варикоз, його потрібно їсти з обережністю.

Гарбузове. Краще джерело цинку - його там більше, ніж в морепродуктах. А цинк - це чоловіча сила, допомагає виробленню тестостерону. Так що, якщо плануєте еротичний вечір, купіть пляшечку гарбузової олії. Його можна змішати з оливковою і заправляти салати.