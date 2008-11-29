Як привчити дитину є корисні продукти?

Всім батькам хочеться, щоб дитина росла здоровою. Багато в чому здоров'я дітей залежить від харчової поведінки і від якості споживаних продуктів. Деякі батьки стикаються з категоричною відмовою дитини від їжі, корисної для зростання і розвитку. Проте більшості дітей подобаються корисні продукти (овочі, фрукти, молочні продукти, нежирне м'ясо), але у значної частини сучасних дітей і підлітків спостерігається пристрасть до ласощів і фастфуду. Шкідливі харчові звички більшою мірою властиві дітям із зайвою вагою.

Чим же відрізняються ласуни від дітей з нормальною харчовою поведінкою?

У дітей і підлітків з ожирінням, в порівнянні з однолітками з нормальною вагою, притуплені відчуття смакових рецепторів. Діти, що набирають зайву вагу, гірше розрізняють гіркий, солодкий, солоний, кислий смак. Порушення смакового відчуття у дитини може бути як причиною, так і наслідком набору зайвої ваги.

До проблеми переїдання і пристрасті до нездорової їжі необхідно підходити комплексно: звернутися за консультацією до педіатра (лікар може виявити наявність захворювань, супутніх ожирінню) і організувати дитині більш рухливий спосіб життя. Перед батьками також стоїть важливе завдання - формування нових, корисних харчових пристрастей.

Медики встановили, що смакові переваги дитини формуються внутрішньоутробно ще під час вагітності. Амніотична рідина, яка оточує плід, має властивість набувати смак продуктів, що вживаються майбутньою мамою. Харчування під час вагітності має бути повноцінним, різноманітним, слід уникати гострої їжі, а також фастфуду. Замість солодощів і кондитерських виробів збагачуйте раціон складними вуглеводами (різні злаки у вигляді каш, чорний хліб).

У дитинстві кращим харчуванням для дитини буде грудне молоко. У 4-6 місяців у батьків можуть виникнути труднощі з введенням прикорму: немовлятам подобається солодкуватий смак маминого молока, вони відкидають нові фрукти, овочі, м'ясо. Діти, що знаходяться на штучному вигодовуванні, нерідко важко звикають до нових незнайомих різноманітних продуктів прикорму. Старші діти, віком 2-6 років, віддають перевагу кондитерським виробам, відмовляючись від корисних продуктів.

Яких же правил необхідно дотримуватися для того, щоб прищепити дитині правильні харчові звички?

У дітей органи смаку розвинені краще, ніж у дорослих: на мові малюків в два рази більше смакових цибулин. Тому буває часом так складно догодити маленьким гурманам. Поважайте смакові пристрасті малюка, не змушуйте до кінця з'їдати ту страву, яка не припала до смаку. Слід відкласти на час знайомство з новим продуктом і через кілька тижнів спробувати запропонувати його знову. Не змушуйте ваше дитя доїдати, якщо порція здається занадто великою. Нехай дитина сама вирішує, наївся він чи ні, таким чином буде формуватися корисна звичка уникати переїдання. Якщо будь-яка страва в немилості у дитини, спробуйте змінити смакові якості продукту. Малюк не любить сир - запропонуйте йому сирну запіканку, відмовляється від гречаної каші - «облагородьте» її смак чорносливом.

Ваш малюк пізнає світ усіма доступними способами. Одна з можливостей познайомитися з їжею і розширити свої нюхові і дотикові відчуття - їжа руками. Дитина лізе ручками в тарілку, чіпає, ламає, мне їжу - не лайте його, дозвольте йому знайомитися зі смаком, запахом і консистенцією нових продуктів. З півтора року дитина може приймати їжу за столом разом з дорослими. Привчайте малюка до сімейних обідів і вечерь, адже таким способом маленький член сім'ї переймає корисні смакові звички дорослих.

Харчування школярів і підлітків також може бути більш здоровим, якщо дотримуватись деяких правил: Контролюйте харчовий раціон дитини: стежте за тим, щоб він їв корисну їжу, не зловживав кондитерськими виробами і газованими напоями. Якщо дитина хоче їсти, він сам знайде і з'їсть все те, що є в холодильнику. Але продукти купуєте ви, батьки, тому в ваших силах організувати здоровий раціон харчування. Готуйте смачну і різноманітну їжу, запропонуйте дитині вибирати, наприклад, який корисний гарнір буде на вечерю. Діти, як і дорослі, люблять кулінарні експерименти. Навчіть дітей готувати. Уміння готувати допоможе прищепити корисні харчові звички. Як правило, дитина з задоволенням допомагає батькам під час приготування будь-якої страви, а спільна трапеза перетворюється в приємне і захоплююче заняття.

Турботливі батьки зможуть знайти підхід до дитини будь-якого віку і прищепити йому правильні харчові звички. Правильне харчування не тільки поліпшить самопочуття і настрій дитини, але і позитивно відіб'ється на здоров'ї всієї сім'ї.