Як визначити ризик хвороби серця?

Серцево-судинні захворювання як і раніше залишаються головною причиною смерті людей по всьому світу. В останні десятиліття діагностика ризиків хвороб серця спирається на аналіз вмісту холестерину в крові. Звані статинами препарати визнані основним засобом лікування і профілактики захворювань серцево-судинної системи. Чи правильна це методика насправді?

Час від часу в наукових журналах публікуються повідомлення про небажані побічні ефекти статинів, але офіційна медицина поки не бачить їм альтернативи. Навпаки, в деяких країнах серйозно розглядаються рекомендації приймати препарати всім чоловікам старше 65 і жінкам старше 75 років.

Статини - ефективний засіб для зниження рівня холестерину в крові. Їх широке поширення засноване на методах діагностики ризику серцевих захворювань. Підвищений вміст холестерину пов'язують з високим ризиком. Щоб знизити рівень і ризик, треба приймати статини. З цим логічним ланцюжком згодні не всі дослідники, наводячи свідоцтва недостовірності холестеринових тестів. Холестериновий обмін - складний процес. Пояснюючи його суть, Річард Уебб (Richard Webb) з Університету Ліверпуля, який порівнює ліпопротеїни високої (ЛПВЩ) і низької щільності (ЛПНЩ) з маленькими човниками, що перевозять холестерин по «річках і струмках» - кровоносних судинах нашого тіла. ЛПВЩ називають «хорошим холестерином», тому що ці протеїни видаляють холестерин з артерій. ЛПНЩ, завдання яких забезпечувати холестерином стінки судин - поганим, так як він сприяє утворенню бляшок, що перешкоджають кровотоку. Тестуючи рівень «поганого холестерину» в крові, медики обчислюють загальну кількість холестерину, завантаженого в усі «човни» ЛПНЩ, тоді як важливе значення мають не тільки «валові» показники, а й кількість «транспортних засобів». В результаті холестеринові тести не завжди об'єктивні.

Деякі люди з високим рівнем ЛПНЩ добре себе почувають і не схильні до ризику серцево-судинних захворювань, тоді як серед володарів низького рівня чимало тих, хто просто не знає про потенційну загрозу. До таких «прикордонним» груп дослідники зараховують до 20% всіх пацієнтів, яким показані аналізи на вміст холестерину в крові. До кожної частинки ЛПНЩ прикріплена молекула білка, Аполіпопротеїн B100 (ApoB). Як стверджує Уебб, вимірявши кількість цього білка, можна більш точно прогнозувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

У 2016 році рекомендації з тестування АроВ зафіксовані в канадських керівних принципах профілактики серцево-судинних захворювань. Але в інших країнах практикуючі лікарі можуть просто не знати про такі аналізи. Наприклад, британський МОЗ не побажав змінювати свої підходи до діагностики. На думку Уебба, тести АроВ не використовуються частково через їх вартість. Стандартні дослідження рівнів «хорошого» і «поганого» холестерину обходяться дешевше. Важко назвати таку «економію» виправданою в умовах, коли кількість померлих від хвороб серця зростає з кожним роком.