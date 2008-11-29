Строительные материалы для теплозвукоизоляции

Тепло и звукоизоляция жилья – это не только обеспечение комфортных условий проживания, но и хороший способ экономии на энергосбережении, поскольку слой утеплителя надолго задерживает тепло в помещениях, а также значительно снижает передачу звука.

В каталоге интернет-магазина Alkiv присутствуют все разновидности теплозвукоизоляции, которые отвечают стандартам качества. Среди многообразия стройматериалов для тепло и звукоизоляции, особой популярностью пользуются такие, как:

Минеральная вата. Утеплитель, состоящий из хаотично расположенных волокон, которые получают путем расплавления и распыления стекла, шлака или отдельных горных пород. Плиты или рулонный вид минваты подвергается обработке специализированными составами, чтобы придать ей прочность и защитить от возникновения грибковых и плесневых колоний во время использования.

Пенополистирол. Утеплительный материал, полученный путем наполнения гранул стирола специальным газом, с последующим их растворением в полимерной массе.

Эковата. Этот вид теплозвукоизоляции представляет собой переработанные отходы бумажной промышленности, что делает ее экологически чистым материалом.

Ячеистый бетон. Пористый строительный материал, изготовленный из наполнителя кремнеземистого типа и вяжущих веществ. Обладает высокими прочностными и эксплуатационными показателями.

Перлит вспученного типа. Продукт вспучивания измельченного стекла вулканического происхождения. Относится к новейшим технологиям утепления и звукоизоляции.

Вермикулит. Разновидность перлита с повышенными теплоизоляционными свойствами. Данный материал практически не горюч, достаточно эластичен, что позволяет использовать его в сложных конструкциях. Не пропускает звук, дышит, не подвержен процессам гниения и возникновения грибка.

Войлочный лен. Представляет собой рулонный материал, который изготавливается из очищенных волокон льна. К положительным качествам относится низкая стоимость, экологическая чистота, дышащая структура и долговечность.

Технология устройства тепло и звукоизоляции

Чтобы смонтировать качественную тепло и звукоизоляцию, которая прослужит длительный срок, необходимо ознакомиться с основными этапами технологии. Устройство теплоизолирующего слоя производят следующим образом:

Подготовительные работы. На этом этапе необходимо тщательно очистить поверхность от старого покрытия и обработать ее специализированным антисептическим раствором, который защитит утеплитель от порчи и гниения.

Укладка пароизоляционного материала. Этот процесс необходим для обеспечения циркуляции воздуха, которая исключает сбор конденсированной жидкости внутри стен.

Монтаж каркаса. Чтобы теплозвукоизоляционный материал надежно держался на поверхности стены или потолка, необходимо соорудить обрешетку, которая служит креплением. Часто для устройства каркаса используют деревянные планки или металлический профиль. Если теплоизолирующий материал представлен в виде раствора, вместо каркаса используют армирующую сетку.

Укладка утеплителя. В полость каркаса укладывают утеплительный материал, сначала цельными плитами, а в местах, где плиты не полностью закрывают участок, укладывают вырезанные по размеру куски. Жидкая разновидность материала укладывается путем накидывания раствора шпателем, а затем разравнивается по уровню.

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