Заняття бігом допомагають поліпшити пам'ять

Вчені з Університету Брігама Янга в США встановили зв'язок між бігом і поліпшенням пам'яті.

За словами вчених, біг зменшує негативний вплив хронічного стресу на гіпокамп - частина головного мозку, що відповідає за пам'ять.

Дослідження на цю тему опубліковано в журналі Neuroscience.

Дослідники провели експеримент на мишах. Одна група тварин використовувала коліщатка протягом 4-тижневого періоду (в середньому пробігала по п'ять кілометрів в день), тоді як інша група мишей вела малорухливий спосіб життя. Половина кожної групи піддавалася стресовим ситуаціям, таким як ходьба на піднятій платформі або плавання в холодній воді.

У всіх тварин вивчали здатність запам'ятовувати, змушуючи проходити лабіринт. З'ясувалося, що випробували стрес миші, які мають фізичне навантаження, справляються із завданням краще, ніж ті, хто не займався бігом.

Такf ж перевага була зафіксовано і у активних мишей перед неактивними, які не піддавалися стресу.

Жіноча пам'ять краща за чоловічу – вчені.

Раніше американські вчені розробили метод поліпшення пам'яті, який заснований на електростимуляції мозку.