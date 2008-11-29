Україна змінила методику закупівель вакцин

Рішенням уряду в Україні з'явилася нова методика розрахунку потреби в препаратах для імунопрофілактики, що передбачає створення буферного резерву вакцин в обсязі 25%.

Міністерство охорони здоров'я розробило нову методику за участю ЮНІСЕФ, інформує news.eizvestia.com.

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, резервні обсяги зможуть забезпечити безперебійний процес імунізації населення. Зараз, коли зростає рівень довіри батьків до вакцин, це вкрай важливо.

В Україні за рік рівень вакцинації проти кору зріс удвічі. У той же час тільки половина жителів України вакциновані від дифтерії і правця.

У МОЗ зазначили, що нова система передбачає автоматизацію збору інформації про потреби у вакцинах, що дозволить більш точно проводити розрахунки.

Зокрема, методика дозволить розраховувати потребу в імунобіологічних препаратах як для планових, так і посилених заходів імунізації. Загальнонаціональні розрахунки будуть зіставлятися і верифікувати з розрахунками областей.

При цьому залишки вакцин можуть використовуватися для певних груп ризику дорослого населення - медпрацівників і вчителів, які найчастіше стикаються з інфікованими особами.

Нова методика також дозволить медичним установам при необхідності самим перерозподіляти вакцини. А в разі критичної необхідності міністерство може здійснити централізований розподіл.