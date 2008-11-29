Мадуро вирішив запустити ще одну криптовалюту

Президент Венесуели готує нову криптовалюту під назвою petro gold, яка буде забезпечуватися дорогоцінними металами, заявив Ніколас Мадуро на наступний день після запуску криптовалюти, забезпеченої нафтою, пише Reuters.

Мадуро сподівається, що кріптоконверсіі допоможуть Венесуелі обійти санкції США, оскільки країна з останніх сил намагається боротися з гіперінфляцією і наслідками економічної кризи.

Лідери опозиції називають криптовалюту, підтримувану державою, незаконною борговою проблемою, і інвестори сумніваються в її цінності, враховуючи стурбованість щодо платоспроможності та прозорості економіки Венесуели.

Мадуро в своєму телевізійному виступі заявив, що збирається запустити нову криптовалюту, забезпечену золотом, яка повинна підтримати криптовалюту El Petro.

Однак не відразу стало очевидним, йдеться про золотовалютний резерв венесуельського центробанку або про неопрацьовані родовища корисних копалин.

В даний час існують криптовалюти, забезпечені золотом, включаючи валюту під назвою RMG, створену Королівським монетним двором в Великобританії. Але експерти в області блокчейна піддали різкій критиці зусилля Венесуели по криптовалюті, зазначивши, що цифрові валюти мають цінність тільки тоді, коли їх емітентам довіряють.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що його країна зібрала $ 735 млн в перший день приватного пресейл національної криптовалюти El Petro. Мадуро повідомив про це у вівторок, виступаючи на національному телебаченні, а також через свій офіційний твіттер-аккаунт.

Втім, Reuters і Associated Press відзначають, що до цих пір немає підтверджень того, що зібрана саме така сума. Крім того, відсутня інформація про учасників пресейл.

Проте глава країни в своїх твітах продовжує розповідати про успіхи, про "зміцнення економічного суверенітету Венесуели", "технологічної революції", "зменшення розриву між багатими і бідними", а також про "нову економічну модель".

"Сьогодні народилася криптовалюта, здатна поборотися з Суперменом", - наводить Reuters слова Мадуро, який порівняв США з персонажем коміксів. "Ми зробили великий крок у XXI століття", - також цитує венесуельського президента агентство Associated Press.