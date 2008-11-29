У Раді озвучили борг кожного українця

Кожен українець повинен віддати $ 1,8 тисячі для погашення держборгу.

Про це розповів глава комітету з питань промислової політики, народний депутат фракції Радикальної партії Віктор Галасюк, інформує news.eizvestia.com.

«Держборг вже досягає 85% ВВП при критичній межі 60%. Якби по ньому треба було розплатитися сьогодні, кожен з 42,5 млн українців, від дитини до пенсіонера, мав би віддати $ 1,8 тис. », - заявив він.

Нардеп підкреслив, що тільки відсотків по державному боргу в 2018 році Україна заплатить 130 млрд грн.

«Це друга найбільша стаття витрат держбюджету. Більше ніж на освіту, медицину або оборону. В середньому платник податку на доходи фізосіб віддає 12 тис. грн на рік або 1 тис. грн на місяць тільки на відсотки з обслуговування держборгу. Таке «боргове ярмо» держави підживлює деіндустріалізацію і депопуляцію країни », - додав він.

На думку голови комітету, виправити ситуацію можна тільки за рахунок радикального зміни економічного курсу і монетарної політики.