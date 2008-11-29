Кредити стануть дорожче: чим загрожують Україні пропозиції політиків не повертати борги МВФ

У БПП нагадали, хто тут "щит для Європи" і закликали МВФ задуматися про списання Україні боргів.

Сьогодні Україна є щитом для Європи, тому Міжнародний валютний фонд повинен не тільки висувати нам вимоги по антикорупційному суду, а й подумати над тим, як списати з України всі кредитні борги. Таку думку в коментарі журналістам висловив народний депутат від БПП Олег Барна.

"Законопроект в заяві МВФ, на даний час, є виключно популістським і нікчемним, тому що процедура прийняття законопроекту з антикорупційної суду запущена", - цитують заяву політика ЗМІ.

За словами Барни, українці "щиро дякують МВФ за підтримку дешевими кредитами, за розуміння ситуації в державі". Але оскільки Україна зараз захищає "демократичні цінності Європи", фонду було б непогано подумати над тим, як взагалі всі кредитні борги України можна було списати, так як вони це робили в інших країнах. Ось це, вважає Барна, "було б по-дружньому до людей, справедливо, з огляду на той факт, що зараз Україна є щитом для Європи".

"Дефолти для МВФ не рідкість"

Треба сказати, що за останній час це не перша заява, щодо того, що фонду можна не платити. Зокрема, економіст Віктор Скаршевський раніше нагадав, що дефолти перед МВФ - досить часте явище. За словами експерта, з 1959 року 30 країн допустили 34 дефолти по кредитах МВФ. Середній термін дефолту (між датою відмови повернення кредиту та датою його погашення) - близько 6 років.

За даними Скаршевського, рекордсменами за терміном дефолту стали Ліберія (23,3 роки), Камбоджа (18,8 років) і Ірак (14,3 років).

Ще три країни - Судан (з 1984), Сомалі (з 1987) і Зімбабве (з 2001) - до сих пір не вийшли з дефолту перед МВФ.

А найбільший дефолт перед МВФ допустила Аргентина, відмовившись у 2003 році виплатити борг в сумі $ 2,9 млрд, продовжує Скаршевський. Останній дефолт перед МВФ був в травні 2015 року, коли Греція не виплатила МВФ $ 1,7 млрд. До речі, Греція стала першою країною з розвиненою економікою, яка допустила дефолт перед такою поважною організацією.

Залишається нагадати, що в цьому році ми повинні виплатити МВФ близько $ 2,0 млрд, в 2019-му - ще $ 1,5 млрд.

Незважаючи на таку "економічну підтримку", експерти були обережні і буквально в один голос заявили: просто не віриться, що це "заява »- не фейк!

- Якщо найближчим часом не буде спростування і все це дійсно було сказано депутатом від БПП, то я можу сказати тільки одне: Україна забуває, що живе не окремо від усього світу, а, якщо можна так висловитися, в комунальній квартирі, та ще й не в найкращій кімнаті, - образно змалював ситуацію виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. - І подібні заяви від представника "партії влади" посилають кредиторам кілька сигналів.

Сигнал перший: представники влади серйозно налаштовані борги не віддавати.

Сигнал другий: навряд чи в такій ситуації варто давати нові кредити, а якщо і давати, то під набагато більш високий відсоток.

Сигнал третій: представники влади взагалі не розуміють, про що говорять ".

Олег Устенко пояснює, що "гроші МВФ" знаходяться у нас тільки по документах. А фізично їх тут немає. Для наочності експерт наводить приклад: "Уявіть, що ви повинні мені 100 тисяч, але при цьому ваші 200 тисяч лежать у мене в банківському сейфі. І ось ви заявляєте, що віддавати борг ви не плануєте. Для мене це, звичайно, це погано: неприємно морально, та ще й доведеться заносити зайві записи в зошит. Але свої 100 тисяч я все одно заберу ".

- Заява Барни свідчить про ту світоглядну прірву, яка виникла в системі комунікацій між владними "елітами" і західними партнерами, але прірва ця - чистої води симуляція, - вважає аналітик Олексій Кущ. - У владі вже розуміють, що випрошування грошей у МВФ уже не сприймається суспільством, тому вирішили просити "гордо".

Насправді, вважає Олексій Кущ, нагорі прекрасно розуміють, що:

Європі не потрібно, щоб її захищали країни третього світу, у них для цього є НАТО, США.

МВФ не цікавить наша процедура прийняття законів. Вони вимагають лише досягнення встановлених критеріїв співпраці. Процедурні питання їх не хвилюють, так само як і проходження законопроектів.

Кредит потрібен нам, а не фонду, у них вистачає клієнтів.

Про неповерненні боргів говорять пошепки, щоб кредитор не чув, і вже тим більше абсурдно говорити про це напередодні нових переговорів!

Так що, резюмував аналітик, можна з упевненістю констатувати: спроба налякати фонд закінчилась повним провалом.