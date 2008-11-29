США готують обвал на світовому ринку сталі

На світовий ринок обрушиться системний шок, якщо президент США Дональд Трамп введе загороджувальні тарифи або квоти на імпорт сталі, заявив Олег Багрин, глава НЛМК, однієї з найбільших в світі металургійних компаній. ЄС вже заявив про готовність "відповісти" США і почати "сталеву війну", в якій постраждають всі металовиробники.

В цьому випадку ринку буде потрібно набагато більше часу для балансування, ніж після 5-річного падіння цін з 2013 р

Частка металургії у ВВП РФ - близько 5%, а в експорті РФ - 15%.

Втрата великих ринків і обвал цін через надвиробництво загальмує відновлення в регіонах, де зосереджена російська металургія: припиниться зростання зарплат, можливі скорочення.

В результаті може сповільнитися і зростання економіки РФ.

Міністерство торгівлі США рекомендувало президенту Дональду Трампу ввести серйозні обмеження на імпорт сталі та алюмінію з Китаю, РФ та інших країн, проте поки рекомендації не ведуть до введення загороджувальних квот або мит. Це повинен схвалити Трамп.

Нині світовий металургійний ринок переживає період відновлення після обвалу цін на сировинних ринках.

Але ціни на сталь і залізну руду не відновилися навіть до рівня 2013 року, відзначається в презентації НЛМК для інвесторів.

Світовий експорт сталі

У 2013 р прокат коштував $ 546 за 1 тонну, а в 2017 р середня ціна була $ 515 за 1 тонну. Ціна на залізну руду і раніше менше на 53%, ніж в 2013 р.: $ 136 за 1 тонну.

Російський ринок сталі ріс на 1-2% в рік в останнє десятиліття, і такий темп зростання може зберегтися в найближчі 10 років, якщо не буде потрясінь на ринку, прогнозують в НЛМК.

За оцінкою Мінпромторгу РФ, від введення США загороджувальних заходів на імпорт сталі постраждають насамперед НЛМК, ТМК, Evraz.

"Російські виробники дуже стурбовані" сталевим розслідуванням "США, оскільки за його підсумками можуть бути введені як адресні заходи торговельного захисту проти певних країн і видів продукції, так і проти всіх країн. При цьому прерогатива вибору типу заходів і видів продукції залишається за президентом США . При реалізації негативного сценарію - введення адресної заборони на імпорт в США - можуть постраждати в першу чергу постачальники великих обсягів заготовки на дочірні підприємства в США - ПАТ "НЛМК", ПАТ "ТМК", ТОВ "Евра Холдинг ", - заявив представник Мінпромторгу.

Дональд Трамп під час передвиборної кампанії не раз робив заяви про плани посилити протекціонізм національного виробництва США. У 2017 році після вступу Трампа на посаду глави держави почалося розслідування проти імпортерів сталі та алюмінію.

Регулятори США за дорученням Трампа підготували заходи по "захисту" національних металургійних компаній: квоти або мита будуть загороджувальними. Тепер справа за Трампом.

У разі введення обмеження імпорту не тільки сталі, але і алюмінію, крім НЛМК, ТМК, "Євразу", компаній ЄС, постраждає і "РусАл", що поставляє в США до 20% свого алюмінію.

Євросоюз попередив США

Європейський союз відреагує "відповідним чином", якщо адміністрація президента США Дональда Трампа вирішить ввести тарифи на імпортну сталь, повідомило сьогодні міністерство економіки Німеччини.

"Ми повинні спочатку почекати і подивитися, чи будуть і які дії будуть зроблені президентом США", - сказала прес-секретар міністерства економіки ФРН Маргарітіс Шинаси.

"Якщо обмеження США для наших європейських сталеливарних компаній дійсно матеріалізуються, ЄС буде реагувати відповідним чином", - сказала вона, додавши, що Берлін знаходиться в тісному контакті з Європейською комісією.

Європейська комісія в свою чергу заявила, що висловила свою заклопотаність, щодо можливих заходів щодо припинення імпорту сталі та алюмінію і попередила, що готова реагувати, якщо постраждає європейська промисловість.

"Ми дали зрозуміти адміністрації США на найвищому рівні, що ми будемо глибоко стурбовані заходами, які впливають на промисловість ЄС", - заявив на прес-конференції представник ЄК Маргарітіс Шинаси.

"Ми приймемо належні заходи для захисту промисловості ЄС, і ми готові швидко і адекватно реагувати на випадки, якщо наші експортери постраждають від будь-яких обмежувальних заходів з боку Сполучених Штатів", - продовжив він, додавши, що торгової війни між ЄС і США зараз немає.