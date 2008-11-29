Саакашвілі заборонили в'їжджати в Україну до 2021 року - він вже пообіцяв повернутися раніше

Політик відреагував на рішення прикордонників, пригрозивши повернутися "зовсім скоро".

Михайлу Саакашвілі заборонили в'їжджати в Україну на три роки - до 13 лютого 2021 року. Про це йдеться у відповіді заступника голови прикордонної служби на запит адвокатів політика.

В'їзд екс-президенту Грузії заборонив начальник Мостиського прикордонного загону. Саме цей пункт пропуску з території Польщі у вересні "прорвав" Саакашвілі.

Адвокат політика Руслан Чорнолуцький вважає рішення незаконним і буде його оскаржувати. Сам Саакашвілі написав в Facebook, що повернеться в Україну "вже зовсім скоро".

- Зі мною чи без мене, цій владі вже прийшов кінець, а я повернуся додому в Україну вже зовсім скоро, набагато, набагато раніше, ніж через три роки, - заявив він.

Саакашвілі позбавили українського громадянства в липні 2017 року через недостовірність даних, які він вказав при отриманні паспорта. Тоді політик перебував в США.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив йому в наданні притулку.

12 лютого Саакашвілі затримали в ресторані в центрі Києва, відвезли в аеропорт "Бориспіль" і відправили на літаку до Польщі - країну, з якої він незаконно прибув.

14 лютого Саакашвілі отримав посвідчення особи в Нідерландах. У цій країні проживає його дружина Сандра Руллофс - вона громадянка Нідерландів.

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