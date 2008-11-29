Допит Порошенко у справі про державну зраду Віктора Януковича

Адвокати Януковича вважають, що суд і прокуратура допомагали Порошенко.

Прокуратура не узгоджувала питання, задані в суді Петру Порошенко, з Адміністрацією президента. Про це заявив прокурор у справі про державну зраду Віктора Януковича.

- Ніяких питань з Адміністрацією президента не було погоджено, - сказав прокурор.

На його думку, адвокати екс-президента боялися ставити питання по суті і свідомо пішли на зрив засідання.

У той же час захист обвинуваченого після допиту поскаржився журналістам, що суд і прокуратура допомагали Порошенко ухилятися від незручних запитань.

- Суд і прокурори намагалися не дати можливість його допитати. Майже кожне наше питання судом знімалося, напевно, свідок не мав відповідей на ці питання. Правоохоронна система кинулася допомагати свідкові, - сказав Віталій Сердюк, нагадавши, що адвокати заготовили для президента більше 200 питань.

Петра Порошенко допитали по відеозв'язку, президент сказав, що може приділити лише півтори години часу через щільний графік, в тому числі міжнародних зустрічей. Однак, відповідав президент на питання не більше години. Суддя перервав допит "через недоречні питання" адвокатів. Зокрема, захист хотів провести паралелі між самоусуненням Віктора Януковича і відпочинком Петра Порошенка на Мальдівах в новорічні свята, зазначивши, що президента не було в країні кілька днів, про його відсутності ніхто не знав.

- Чому в той час, коли ви знаходилися в зимову відпустку, і ніхто не знав, де ви перебували протягом тижня, не було прийнято ніяких постанов про ваше самоусунення? - запитав адвокат Януковича, після цього суддя оголосив про припинення допиту.

До цього суд відхилив питання захисту про місцезнаходження "угоди про врегулювання кризи в Україні", яку Янукович укладав з опозицією під час Майдану і постанови про самоусунення президента в лютому 2014 року.