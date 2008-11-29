Влада США посилить контроль над криптовалютою

Влада США, стурбована глобальним ажіотажем навколо біткоіна і інших криптовалют, готується розглянути нові правила, введення яких призведе до посилення федерального контролю над цим класом активів, що зароджується.

Законодавці США переходять до розгляду нових правил федерального нагляду за криптовалютою. У сенаті і палаті представників активно вивчаються методи боротьби з ризиками, що створюються криптовалютою для інвесторів і фінансової системи.

Навіть прихильники вільного ринку, консервативні республіканці, заявляють про необхідність регулювання криптовалют, якщо вони почнуть загрожувати американській економіці. На даний момент цифрові активи знаходяться в так званій "сірій" зоні правового поля.

"Немає сумнівів у тому, що існує необхідність у створенні нормативно-правової бази", - заявив сенатор від Республіканської партії Майк Раундс, член банківського комітету Сенату США. Законодавець Керолін Мелоні пояснила, що багато людей не розуміють, що "немає нічого, що б підтверджувало вартість цих віртуальних валют".

У різних ситуаціях криптовалюти підпадають під регулювання різних органів влади: Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), Міністерства фінансів США, Федрезерву або властей штатів.

Американських законодавців турбують спекулятивна торгівля та інвестиції в криптовалюти. Ймовірно, основну роботу з регулювання криптовалют виконуватиме Комісія з цінних паперів і бірж.

Хоча багато законодавців згодні з необхідністю більш жорсткого контролю, в конгресі поки немає спільної думки про те, як діяти. Сенатор-демократ Кріс Ван Холі, член банківського комітету сенату, пояснив, у чому складність регулювання криптовалюти: "Мета тут полягає в тому, щоб мати такі правила, які захищають споживачів, але не перешкоджають інноваціям".

Уряд США має виконати велику підготовчу роботу, перед тим як регулювати біткоіни. Поки влада країни до цього не готова, заявив помічник президента США і координатор відділу з кібербезпеки Білого дому Роб Джойс в інтерв'ю CNBC. "Ми ще не до кінця розуміємо всі плюси і мінуси даного ринку. А значить, до повноцінного регулювання ринку ще далеко", - пояснив Джойс на конференції з безпеки в Мюнхені.

Раніше глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявляла, що організація намагається перешкодити використанню криптовалюти для відмивання грошей і фінансування тероризму, додавши, що їх регулювання на міжнародному рівні неминуче. Регулювання криптовалюти буде включено до порядку денного на березневому саміті G20 в Буенос-Айресі. Представники Франції і Німеччини, як очікується, запропонують ввести обмеження для ринку криптовалюти, однак це поки непідтверджені чутки.

Нагадаємо, що минулого тижня Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) провела засідання, присвячене криптовалютам, технології блокчейн і питань їх регулювання. CFTC схвалила створення двох підкомітетів, один з яких буде займатися цифровими валютами, другий займеться розширенням використання технології блокчейн в фінансовому просторі.

За словами представника CFTC Брайана Куінтенса, комісія повинна надати інвесторам і споживачам самостійно вирішити те, які продукти заслуговують перебувати на ринку. Деякі учасники наголосили на необхідності створення нових правил для забезпечення використання технології DLT в фінансовому секторі.

За словами Дена Буськ, заступника керівника відділу контролю над ринком CFTC, спроба адаптувати технологію до вже існуючого законодавства може виявитися марною і дуже витратною.