Як накрити святковий стіл

Правильно накрити святковий стіл повинна вміти кожна господиня. Я пропоную розібратися як же все таки накрити святковий стіл.

Свято. Чекаємо гостей. У господині повно радісних клопотів. І не тільки смачно приготовлена їжа створює святковий настрій, але і стіл, красиво сервірований, покритий чистою скатертиною

Стіл обов'язково потрібно накрити чистою скатертиною,яку треба розташувати так, щоб загладжена складка посередині скатертини пройшла через центр столу. Стіл ми поставили, що ж далі?

Для початку потрібно розрахувати, скільки осіб буде сидіти за столом. Розмістити всіх гостей потрібно так, що б вони не заважали один одному й могли вільно рухати руками. Кожному гостю ставиться дрібна столова тарілка і на неї закусочна. Ліворуч ставиться тарілка для хліба Далі – столові прилади. Праворуч ніж, поруч їдальня ложка, зліва – виделку. Ніж потрібно покласти обов'язково вістрям до тарілки, а ложку і вилку вигнутою стороною вниз. Попереду тарілки маленький ніж і ложечку для десерту, склянку для води, фужер і чарку. Хліб, чорний і білий, нарізаний тонкими скибочками, ми поставимо в красивій хлібниці посередині столу. Тут же розташуємо сільничку, перечницю і салатницю з салатом.

Серветки, якщо вони з тканини, то їх згортають оригінальним способом (або просто трикутником) і кладуть на закусочну тарілку. Якщо ж серветки паперові, їх можна поставити в склянці посередині столу.

Прикрасити стіл можна букетами квітів у низьких вазах посередині столу або у кількох місцях по середній лінії столу.

Поруч з місцем, де буде сидіти господиня потрібно поставити невеликий столик, на якому розмістити глибокі тарілки і супницю з супом. Так господині буде зручніше обслуговувати гостей. Якщо у Вас накритий великий стіл, страви краще розносити. Причому якщо страва на блюді, необхідно підійти до людини, що сидить за столом з лівого боку і запропонувати самому покласти на свою тарілку. А якщо страва вже на тарілці, то подати її потрібно тому, хто сидить праворуч.

Так само сервірується стіл для вечірнього чаю. Кожному гостю ставиться десертна тарілка, зліва лягає десертна вилка, праворуч – десертний ніж. Серветка — на десертну тарілку. По центру столу розташовують вази з тістечками, цукерками, печивом, цукор в цукорниці, молоко в молочнику, тонко нарізаний лимон на блюдце і розетки для варення.

На столику, біля місця господині ставиться самовар або чайник, чайний посуд. Господиня розливає чай і подає гостям.

Це загальні правила, але кожен може накривати святковий стіл і сервірувати його за своїм смаком.

А як же подавати страви гостям?

Якщо гостей пригощають обідом і він складається з декількох страв подають їх таким чином: в першу чергу подають закуски, суп, якщо він є в меню. Після супу подається рибні страви, печеня і птиця. Останнім подається десерт, який може складатися з фруктів, торту, морозива. Перед подачею десерту всю зайву посуд необхідно прибрати зі столу, крім чарок або келихів для вина.

До речі про вини. Вино на стіл ставиться в відкупорених пляшках. Запечатаним на столі повинно стояти тільки шампанське вино. Якщо подаються декілька видів вин, то до гострих закусок подається міцне вино, таке як мадера, херес. До страви, яке йде за супом, це, як правило, риба, подається біле столове вино. До м'ясних страв краще подавати червоне вино.

Якщо ваші гості прийшли на святкову вечерю, на стіл зазвичай ставлять холодні закуски, потім подають рибні страви та після них подають гаряче м'ясне блюдо, птицю.

Якщо у Вас легка вечеря, то на столі обов'язково повинні бути присутніми тарілки з сиром, шинкою, відвареним м'ясом, маслянка з маслом і інші продукти на розсуд, для того, щоб гості могли приготувати собі бутерброд.

Господиня, сидячи за столом, повинна стежити за всім, що робиться на столі і вчасно подавати чергові страви і прибирати непотрібний посуд.

Як накрити святковий стіл

Тепер про те, як користуватися столовими приладами. Існують загальноприйняті правила. З ножа не можна їсти. Їсти можна тільки виделкою або ложкою. Ножем можна розрізати страви на невеликі шматочки. Причому ніж потрібно тримати в правій руці, а виделку, якою притримується страва – похило в лівій. Не слід розрізати варені овочі, тефтелі, рибу. Їх просто відокремлюють виделкою невеликими шматочками. Не потрібно розрізати відразу все блюдо, яке знаходиться на тарілці. Відрізати потрібно поступово, у міру з'їдання відрізаних шматочків. Із загальних страв не можна брати страву своєю ложкою або виделкою. Для цього до кожної загальної страви подається окрема ложка, виделка чи ніж.

Ось що необхідно знати господині, коли вона накриває святковий стіл. А фантазувати і імпровізувати ніколи не забороняється.