18 українських підприємств потрапили в сотню найсильніших IT-компаній світу

Global Outsourcing 100 - це щорічний список кращих в світі постачальників аутсорсингових послуг. В ході складання рейтингу оцінюється відразу кілька критеріїв роботи компаній: відгуки клієнтів, отримані нагороди та сертифікати, кількість працівників, динаміка зростання, інноваційність, наявність проектів корпоративної соціальної відповідальності.

У рейтинг The 2018 Global Outsourcing 100, оприлюдненому вчора в США, потрапило 18 українських технологічних підприємств - на 5 компаній більше, ніж в минулому році, інформує news.eizvestia.com.

Як наголошується в рейтингу, 12 - це доморощені структури з вітчизняними акціонерами і ще 6 просто мають в Україні офіси і працюють з місцевими фахівцями.

Варто відзначити, що в топ-100 з'явилося 4 українських новачка:

- AMC Bridge. Має офіси в Дніпрі, Сумах, Хмельницькому та Чернівцях.

- Infopulse. Компанії скоро стукне 30 років, але IAOP відзначена вперше. Займає 6 місце в ТОП-50 ІТ-компаній України за версією DOU (1600 + фахівців).

- Intellias. Займає 16 місце в український ТОП-50 ІТ-компаній (800+ фахівців).

- Innovecs. Американська компанія зі штаб-квартирою в Києві, в рейтингу DOU знаходиться на 36-му рядку (440+ фахівців в Україні).

У 8-ку інших українських учасників The 2018 Global Outsourcing 100 потрапили:

- Ciklum

- ELEKS

- Miratech

- N-iX

- Program-Ace

- Sigma Software

- Softengi.

- SoftServe

Список з 6 міжнародних компаній (з українськими R & D-офісами), які пробилися в ТОП-100 виглядає наступним чином:

- Artezio

- EPAM Systems

- Itera

- Luxoft

- Softjourn.

Фінальний список кращих постачальників складається з 75 великих гравців - вони складають категорію Leader, і повинні або мати річний дохід від $ 50 млн, або число фахівців від 5 тис.