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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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18 українських підприємств потрапили в сотню найсильніших IT-компаній світу
Global Outsourcing 100 - це щорічний список кращих в світі постачальників аутсорсингових послуг. В ході складання рейтингу оцінюється відразу кілька критеріїв роботи компаній: відгуки клієнтів, отримані нагороди та сертифікати, кількість працівників, динаміка зростання, інноваційність, наявність проектів корпоративної соціальної відповідальності.
У рейтинг The 2018 Global Outsourcing 100, оприлюдненому вчора в США, потрапило 18 українських технологічних підприємств - на 5 компаній більше, ніж в минулому році, інформує news.eizvestia.com.
Як наголошується в рейтингу, 12 - це доморощені структури з вітчизняними акціонерами і ще 6 просто мають в Україні офіси і працюють з місцевими фахівцями.
Варто відзначити, що в топ-100 з'явилося 4 українських новачка:
- AMC Bridge. Має офіси в Дніпрі, Сумах, Хмельницькому та Чернівцях.
- Infopulse. Компанії скоро стукне 30 років, але IAOP відзначена вперше. Займає 6 місце в ТОП-50 ІТ-компаній України за версією DOU (1600 + фахівців).
- Intellias. Займає 16 місце в український ТОП-50 ІТ-компаній (800+ фахівців).
- Innovecs. Американська компанія зі штаб-квартирою в Києві, в рейтингу DOU знаходиться на 36-му рядку (440+ фахівців в Україні).
У 8-ку інших українських учасників The 2018 Global Outsourcing 100 потрапили:
- Ciklum
- ELEKS
- Miratech
- N-iX
- Program-Ace
- Sigma Software
- Softengi.
- SoftServe
Список з 6 міжнародних компаній (з українськими R & D-офісами), які пробилися в ТОП-100 виглядає наступним чином:
- Artezio
- EPAM Systems
- Itera
- Luxoft
- Softjourn.
Фінальний список кращих постачальників складається з 75 великих гравців - вони складають категорію Leader, і повинні або мати річний дохід від $ 50 млн, або число фахівців від 5 тис.
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