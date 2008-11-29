Знайдений антидепресант, який "перезавантажує" мозок і лікує алкоголізм

Знайдений антидепресант, який допомагає впоратися з синдромом відміни і не дозволяє знову повернутися до алкоголізму.

Вчені з Квінслендського технологічного університету зробили несподіване відкриття: вони виявили, що один з препаратів, яким лікують депресивні і тривожні стани, допомагає в боротьбі з алкоголізмом.

Мова йде про ліки під назвою тандоспірон (tandospirone); вони широко застосовуються в Китаї і Японії як антидепресант. Однак, як з'ясувалося, препарат має і вторинний ефект: він "перезавантажує" мозок і звертає назад деякі негативні наслідки від зловживання алкоголем.

Дослідники пояснюють: тандоспірон є селективним антагоністом деяких серотонінових рецепторів в головному мозку. За даними виробників, він не викликає звикання, не є седативним і практично не має побічних ефектів.

Депресія і занепокоєння, як відомо, часто супроводжуються зловживанням психоактивними речовинами, включаючи алкоголь (хоча, як з'ясувалося недавно, молекулярні риси у алкоголізму і депресії все-таки різні).

Але і навпаки, негативні емоції можуть виникнути під час відмови від алкоголю, коли настає синдром відміни. В цьому випадку може статися рецидив, людина зривається і знову починає зловживати спиртним.

Тандоспірон здатний перервати це замкнене коло, пригнічуючи депресію і занепокоєння, але й не дозволяє пацієнтові знову повернутися до алкоголізму, кажуть дослідники.

Свої випробування вони проводили на мишах: протягом 15 тижнів їх пригощали спиртним, створивши таким чином хронічну залежність. Потім гризунів перестали споювати і розділили на дві групи.

Перша отримувала тандоспірон щодня протягом двох тижнів, друга переживала скасування своїми силами. Спостереження показали, що у першої групи рівень занепокоєння був значно нижчим, ніж у другій. Крім того, коли мишам після реабілітації знову запропонували "по маленькій", тварини з першої групи найчастіше не піддавалися спокусі. У контрольній групі таких результатів не спостерігалося.

Але був ще більш цікавий ефект: вивчення мозку тварин показало, що тандоспірон здатний "скасувати" деякі наслідки алкоголізму. Постійне вживання спиртного змінює нейрогенез (процес створення нових клітин мозку). Зазвичай мозок у міру відмирання нейронів заповнює свої запаси, але у хронічних алкоголіків цей процес порушений.

Фахівці ж зазначають, що антидепресант ніби анулює цей ефект, "перезавантажує" мозок і повертає його до нормального нейрогенезу.

Автори також додають, що зловживання алкоголем викликає часом когнітивні порушення - погіршення пам'яті, нездатність до навчання і так далі. Ці наслідки, швидше за все, також пов'язані з порушенням нейрогенезу, і в цьому випадку тандоспірон допоможе усунути і ці проблеми.

Додамо, що раніше були знайдені нейрони, що відповідають за розвиток алкогольної залежності, а також гормон, блокуючий тягу до алкоголю, а заодно і до солодкого.