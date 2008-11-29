Плани Луценко на 2018 рік: посадити Януковича і посилити відповідальність суддів за корупцію

Генпрокурор прозвітував про діяльність свого відомства в 2017 році.

У день допиту президента у справі про держзраду втікача президента Віктора Януковича генпрокурор Юрій Луценко вирішив дати прес-конференцію за підсумками роботи ГПУ в 2017 році.

Генпрокурор переконаний, що його підлеглі не дарма їдять свій хліб. За останній рік відомство змогло показати високий результат.

- Генеральна прокуратура даремно хліб не їсть. Весь наш бюджет менше, ніж користь державі, - сказав Луценко і конкретизував: - За 2017 рік завдяки діям Генеральної прокуратури державі Україна відшкодовано 10 мільярдів гривень. За рік ГПУ запобігла незаконному відчуженню 128 га землі. А за останні 2 роки Генпрокуратура повернула близько 200 тисяч га землі, в основному оборонного і рекреаційного значення.

Похвалився Луценко і спецконфіскацією майна - "активів злочинної організації Януковича".

- Всього за рішеннями судів повернуто близько 44 мільйонів гривень - і вони зараз працюють на армію і соціальну інфраструктуру, - зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, якісно змінилася і слідча робота ГПУ: "До суду направлено 5702 обвинувальних актів ... Відшкодовано збитків на суму в 340 мільйонів гривень, ще на більш ніж 1 мільярд накладено арешт".

Глава ГПУ переконував, що досить ефективно просуваються справи за злочинами на Майдані під час Революції гідності. Суха статистика з вуст Луценка звучала так: за 4 роки роботи повідомлено про підозру більше 400 людей (з них 200 - правоохоронці), на розгляді в судах - 161 обвинувальний акт, півсотні людей вже визнані судом винними.

- Відвідуйте суди - і там побачите, як складно, але робиться головна робота ... Лежачи на дивані, натискаючи клавіатуру, словами про зраду нічого хорошого для постраждалих на Майдані зробити неможливо. Є бажання допомогти - йдіть до суду, немає - не заважайте, - заявив Луценко.

У 2018 році генпрокурор сподівається довести до логічного завершення заочне засудження Віктора Януковича і його найближчих соратників: екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, екс-міністра МВС Віталія Захарченко, екс -голови СБУ Олександра Якименка та його заступника Тоцького, екс-глави ГПУ Віктора Пшонки.

- Весь список санкцій ЄС не може триматися нескінченно, цей рік має бути завершенням всіх справ посадових осіб Януковича з списку санкцій, - заявив Луценко.

Також під час підсумкової прес-конференції генпрокурор виступив з ініціативою посилити кримінальну відповідальність за хабарництво, незаконне збагачення та інші корупційні злочини.

- Я хочу звернутися до Верховної Ради України з пропозицією внести зміни в законодавство. По-перше, посилити кримінальну відповідальність за отримання або дачу хабара, незаконне збагачення і деякі інші корупційні злочини ... Ніяких штрафів там бути не може. За вказані злочини необхідно ввести покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше року, - заявив Луценко.