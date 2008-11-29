Електронна шкіра покаже дані ЕКГ людини прямо на його руці

У найближчому майбутньому так звана електронна шкіра зможе не тільки виявляти проблеми зі здоров'ям, але і показувати їх світу, виводячи дані прямо на дисплей. Останній буде розташований на руці людини.

Японські фахівці з Університету Токіо і великої японської друкарні Dai Nippon Printing розробили новий ультратонкий еластичний дисплей, який щільно прилягає до шкіри і здатний показувати мінливі графіки ЕКГ. Ці дані знімаються повітропроникним датчиком-електродом. Останній закріплений на шкірі.

Розроблений датчик складається з особливого повітропроникного електрода і бездротового комунікаційного модуля. Медичні дані, зібрані сенсором (такі як електрокардіограма), можуть потім відправлятися по мережі на смартфон, щоб користувач міг їх тут же вивчити.

Так, в останньому дослідженні новий дисплей показав мінливі графіки ЕКГ, які були спочатку збережені в пам'яті.

Дисплей складається з масиву мікросвітодіодів (16 на 24), розташованих на гнучкому аркуші.

"Наш шкірний дисплей показує прості рухливі графіки. Оскільки він зроблений з тонких і м'яких матеріалів, він може легко деформуватися", - говорить керівник проекту Такао Сомея (Takao Someya) з Університету Токіо.

Дисплей може розтягуватися на 45 відсотків від своєї первісної довжини. І він стійкіший до шкарпетки і розтягування, ніж попередні дисплеї. Він побудований на новій структурі, яка мінімізує напруження, що виникає в результаті розтягування на стику твердих і м'яких матеріалів, таких як мікросвітодіоди - еластична проводка. Зазвичай саме воно і стає причиною пошкодження інших матеріалів.

Новий сенсор може носитися на шкірі постійно протягом тижня, не викликаючи при цьому запалення.

Хоча такий сенсор, розроблений в попередніх роботах, вже був здатний вимірювати температуру і тиск, тепер він також успішно зафіксував електрокардіограму.

На думку японських фахівців, в майбутньому вони могли б виробляти такі ультратонкі "розумні" пристрої, наприклад, для людей похилого віку. Це дозволить родичам або медичним співробітникам відстежувати їх життєво важливі показники.

"Сучасне суспільство з великою кількістю людей похилого віку вимагає зручних для носіння датчиків для моніторингу життєво важливих показників пацієнтів. Вони можуть знизити навантаження на самих хворих і на членів їх сімей, які забезпечують догляд. Наша система може стати довгоочікуваним рішенням для задоволення цієї потреби, що в кінцевому рахунку призведе до поліпшення якості життя багатьох людей ", - говорить Сомея.

Фахівці сподіваються вивести такий дисплей на ринок протягом наступних трьох років, поліпшивши за цей час властивості розробки, оптимізувавши її структуру та інші характеристики.

Про останню розробку японських учених було повідомлено на недавній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки.

До слова, раніше дослідницька група під керівництвом Сомея представила і інші рішення. Інші вчені також працюють над створенням електронної шкіри. Одна з них "навчилася" оновлювати себе, інша здатна світитися при натисканні.