Президент України підписав закон про реінтеграцію Донбасу

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях" (про реінтеграцію Донбасу).

Як передає ТАСС, документ Порошенко підписав в прямому ефірі українських телеканалів.

При цьому він заявив, що цей крок спрямований на посилення правової бази використання української армії та інших силових відомств для оборони держави і спрямований на захист прав і свобод громадян.

Порошенко підкреслив, що закон не порушує жодних міжнародних зобов'язань України, в тому числі мінських угод про врегулювання ситуації в Донбасі.

Як передає "Інтерфакс", президент України заявив про це на засіданні Військового кабінету в Києві перед підписанням документа, зазначивши його рамковий характер, що вимагає подальшого законодавчого забезпечення.

Порошенко зазначив, що закон кваліфікує Росію як державу-агресора і, на його думку, забезпечує правовий механізм, в тому числі і політико-дипломатичним шляхом, повернення територій Донецької і Луганської областей під контроль України.