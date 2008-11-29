Продуктовий парадокс: українці витрачають на їжу менше всіх в Європі?

Згідно з дослідженням, українці витрачають в два рази менше, ніж в Польщі і Білорусі.

Днями компанія Nielsen представила дані свого дослідження, в якому вони порівняли витрати сімей в столицях європейських країн. І виявилося, що українці витрачають менше всіх на їжу.

За даними дослідження, на продукти харчування і товари повсякденного попиту сім'я в Києві в середньому витрачає 3140 грн, або орієнтовно 92 євро. Для порівняння, в Мінську витрачають 192 євро, у Варшаві - 178 євро, в Вільнюсі - 231 євро, в Москві - 269 євро.

Нас же настільки здивували отримані дослідниками цифри, що ми дозволили собі засумніватися в них.

Почати вирішили з порівняння доходів в сусідніх країнах. В Україні середня зарплата становить 8777 грн або 260 євро. У сусідній Білорусі - 411 євро.

У Литві середньостатистичний працівник заробляє близько 850 євро. У сусідній Польщі, куди зараз масово рвонули українці, середня зарплата досягла 4271 злотих (близько 1 030 євро). А в Росії середня зарплата склала 33 770 рублів або 485 євро.

Маючи на руках ці дані можна подивитися, який відсоток доходів йде на їжу. Адже відомо, що чим більше розвинена країна, тим менший відсоток від доходів населення йде на продукти харчування.

Ставлення витрат до доходів

Скажемо відразу, що дані з дослідження компанії Nielsen здалися нам дещо дивними. Якщо вірити йому, то навіть при одній працюючій людині в родині тільки 35% доходів буде йти на продукти харчування. А якщо працюють двоє, то і зовсім ми зрівняємося за цим показником з європейськими країнами, де цей показник нижче 25%.

Однак, за даними Держстату, українці витрачають на їжу половину заробленого. Більшість експертів і економістів погоджуються з цим і жартують, що наші громадяни змушені працювати на унітаз. Пояснюють це тим, що структура споживання і рівень зарплат в Україні все таки ближче до Росії і Білорусі, де теж близько половини заробленого витрачають на їжу.