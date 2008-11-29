Країни, що розвиваються стали менш схильні до дефолтів

Інвестори, які протягом десятиліть спостерігали боргові кризи в цілому ряді країн від Аргентини до Греції, зараз стають свідком такого незвичайного явища, як зникнення дефолтів, пише Bloomberg.

Після ряду хаотичних суверенних дефолтів в першому десятилітті нинішнього століття, викликали побоювання з приводу можливого повторення боргової кризи 1980-х рр., Рівень дефолтів з 2011 р був відносно низьким для періоду скорочення потоків капіталу, а ціни на сировину різко впали, свідчить дослідження гарвардського економіста Кармен Рейнхарт, головного економіста Standish Mellon Asset Management Вінсента Рейнхарта і Крістофа Требеша з Кільського інституту світової економіки.

Економісти припустили, що причина цього полягає в тому, що рекордно низькі процентні ставки привели до зростання попиту на облігації з найвищою прибутковістю.

Це дозволило країнам з великим борговим навантаженням перенести погашення зобов'язань на майбутні десятиліття на більш сприятливих умовах. Крім того, країни, що розвиваються, де, як правило, відзначався підвищений ризик дефолту, стали стійкіші до перспективи жорсткості грошово-кредитної політики за рахунок скорочення торгового дефіциту і бюджету.

І хоча було б небезпечно вважати, що поточна ситуація з ліквідністю збережеться надовго, дослідження показує, що криза в окремій країні вже призведе до ланцюгової реакції.

Суверенні дефолти, швидше за все, будуть менш масштабними, більш ізольованими і без колишніх системних наслідків, вважає Стюарт Калверхаус, що відповідає за макроаналіз і ринок інструментів з фіксованою прибутковістю в аналітичній компанії Exotix, що спеціалізується на ризикових боргових зобов'язаннях.

"Сьогодні основні ринки, що розвиваються, які 10-15 років тому були абсолютно дикими і практично недослідженими, стали більш розвиненими, більшою мірою освоєними, більш респектабельними і сильнішими інституційно і політично", - сказав він.