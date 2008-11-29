Данія протягне Україні руку допомоги

Данія виділить Україні допомогу в розмірі 65 млн євро

Глава МЗС Королівства Данії Андерс Самуельсен оголосив про те, що його країна прийняла рішення виділити Україні 65 млн євро в рамках програми з підтримки прав людини, демократії та сталого економічного зростання. Про це він заявив в ході спільної з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним прес-конференції, інформує news.eizvestia.com.

«Офіційно повідомляю про нову програму данського сусідства. Програма передбачає виділення Україні 65 млн євро на роботу в таких областях, як права людини, демократія і стале економічне зростання », - цитують міністра« Українські Новини ».

У відповідь глава українського МЗС Павло Клімкін нагадав, що в Україні за підтримки Данії вже реалізовані «багато проектів в сферах боротьби з корупцією, децентралізації та енергоефективності».