Австралійський долар – одна з передових валют у світі

Національні банкноти Австралії повністю водонепроникні, їх важко підробити, і вони чистіші за інших, оскільки стійкі до вологи і бруду.

Австралійські долари зроблені з полімеру, який при дотику нагадує віск, американські долари і валюти інших країн виготовлені з паперу з бавовняного волокна.

Полімерні банкноти, як правило, в два-три рази довше зберігаються паперових грошей. Ця функція може знизити витрати на заміну: для довідки, 10-доларові банкноти США замінюють кожні чотири з половиною роки.

Австралія постійно впроваджує інноваційні технології у виробництві грошей. Нова 5-доларова банкнота Австралії може похвалитися ефектом переливання кольорів: коли ви рухаєте банкноту, то можете побачити, як національний птах рухає крилом і змінює колір.

У 2015 р Резервний банк Австралії заявив, що додасть тактильну функцію в свої банкноти, щоб можна було зрозуміти їх номінал за рахунок дотику.

Австралія була першою країною, що представила полімерні банкноти в 1988 р, які були прийняті іншими країнами, такими як Канада і В'єтнам.