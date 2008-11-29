Ботильоны, лодочки, слипоны: какая обувь подходит вашему знаку зодиака?

Мы обращаемся к гороскопу, чтобы выбрать лучшие даты для отпуска. Придирчиво изучаем астрологический прогноз перед тем, как отправиться на собеседование при приеме работу. А как насчет личного стиля? Звезды и тут могут дать ценные советы, например, какая обувь идеально подходит каждому знаку зодиака.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы не любите скучать, а потому всегда раскрашиваете серые будни в яркие цвета — вечеринки, интересные знакомства, походы на кинопремьеры. Такому динамичному образу жизни требуется оригинальная обувь, которая выделит из толпы вашу неуемную персону. Обратите внимание на ботильоны из кожи цвета металлик. Тонкий каблук подчеркнет изящную ножку.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Вы очень творческая личность, чьи таланты не ограничиваются какой-то одной сферой. Искусство, наука, образование — вы везде найдете применение своим способностям. В данном случае требуется обувь с драматическим эффектом. Обратите внимание на пестрые туфли, украшенные низкой шпилькой в форме рюмки.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Жизнь в постоянном режиме многозадачности накладывает отпечаток на стиль. Вам нужна надежная и удобная обувь, в которой вам будет комфортно до конца дня. Нет ничего лучше теннисных туфель. Простые и элегантные, они гармонично впишутся в повседневный образ.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вы стремитесь получать от жизни самое лучшее, поэтому бываете только в дорогих ресторанах, отдыхаете на фешенебельных курортах и живете в престижном районе. За все это надо платить, поэтому упорные тельцы много работают. Потратьте часть зарплаты на итальянские туфли-лодочки — https://modoza.com/obuv/zhenskaja/tufli-lodochki//.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Душа компании и задумчивый интроверт — вашей двойственной натуре сложно подобрать обувь. Ведь она должна сочетать в себе прямо противоположные материалы и стили. Примерьте строгие черные замшевые ботильоны на высоком каблуке. Меховая оторочка и игривое украшение на молнии разбавят строгий образ.

Рак (21 июня - 22 июля)

Вы спокойны, неторопливы, любите разговоры по душам и посиделки в дружеских компаниях. Мягкие бархатные ботинки на устойчивом каблуке соответствуют вашему уравновешенному характеру. Насыщенный цвет, переливающийся на структурном материале, сделает вас яркой и заметной.

Лев (23 июля - 22 августа)

Быть в центре внимания и ловить восхищенные взгляды — вот задача максимум, которую вы реализуете каждый день. Вы продумываете образ до мелочей, даже если собираетесь выйти из дома всего на полчаса. Попробуйте одеть яркие атласные туфли с открытой пяткой. Завязки на щиколотках — стильное и модное дополнение, которое не останется незамеченным.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вас раздирают противоречия. С одной стороны, вы стремитесь к аккуратным классическим формам, а с другой, душа просит творческого беспорядка. Попробуйте примерить винтажную обувь, в ней есть все, что вы искали. Белые ботильоны из бунтарских 60-х никогда не выходили из моды.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Баланс — ваше второе имя. Пока коллеги на работе в панике пытаются найти выход из кризисной ситуации, вы сохраняете рассудок и решаете все проблемы. Не терять равновесие вам помогают босоножки без задника с широким устойчивым каблуком.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вы скрытны и сексуальны. Наверняка в вашем шкафу есть сапоги из змеиной кожи, которые вы умеете носить так, словно они часть вашего повседневного образа. Чтобы эпатировать публику, нужна смелость, а вам ее не занимать. Не подстраиваться под мнение толпы, а устанавливать свои правила — вот девиз рожденных под знаком скорпиона.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы свободолюбивы и готовы к приключениям, которые обязательно принесут новые знакомства и положительные эмоции. Чтобы с комфортом пуститься во все тяжкие, нужна удобная обувь, например, слипоны. В них ничего не помешает исследовать окружающий мир.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Вы всегда спешите с одной встречи на другую, и на каждой вы должны выглядеть идеально. Вам требуется обувь одновременно элегантная, ноская и удобная. Пара туфель на плоской подошве с заостренным носом будет уместна и на родительском собрании в школе, и на презентации нового продукта в офисе — гармоничный дуэт стиля и комфорта.