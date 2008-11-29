МВФ заявив про неможливість поліпшити життя українців

МВФ прогнозує, що ВВП України виросте в 2018 р, але жити українцям легше не стане. "Це не дасть можливості наздогнати країни Європи і поліпшити рівень життя українців", - заявив український постпред фонду. МВФ проти підвищення зарплат, але наполягає на підвищенні цін на газ.

"Було певне відновлення зростання в минулому році воно склало 2%. У 2018 році ВВП збільшиться десь на 3-3,5 відсотків, але це не дасть можливості наздогнати країни Європи і поліпшити рівень життя українців ", - заявив сьогодні на прес-конференції постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Україна потрапила в залежність від кредитів МВФ та інших донорів.

МВФ наполягає, щоб Україна збільшила резерви з $ 18,8 млрд до $ 30 млрд для захисту від зовнішнього впливу. Але це неможливо без кредитів донорів.

Нацбанк України восени 2017 р вперше після кризи 2014-2015 рр. знову почав підвищувати ставку, посилаючись на зростання інфляції, ослаблення курсу гривні і ризик зниження резервів до кризового рівня. Останній раз ставка підвищувалася минулого тижня: 25 cічня 2018 року Нацбанк України з жовтня втретє підвищив облікову ставку на 1,5 п. П. З 14,5% до 16%, як повідомлялося раніше.

Графік виплат України по кредитах

Кредитування країни було припинено в 2017 р, після того як донори заявили про високий рівень корупції в Україні та небажання проводити реформи, запропоновані МВФ.

Серед реформ - прийняття закону про Антикорупційний суді і підвищення цін на газ до ринкового рівня.

"Наступний крок в програмі України і МВФ - четвертий перегляд програми. Є домовленості, які стосуються Антикорупційного суду, це також стосується цін на газ, щоб вони відповідали ринковим", - заявив Люнгман.

Адміністрація Петра Порошенка не поспішає з реформами, боячись соціального вибуху: підвищення цін на газ до рівня ЄС спустошить гаманці українців.

МВФ виступає проти збільшення зарплат і пенсій.

"Ми за те, щоб українцям збільшували зарплати, але це повинно супроводжуватися збільшенням продуктивності праці, - зазначив Люнгман. - Є спокуса дуже швидко збільшити зарплату, але це буде погано відбиватися на зростанні економіки".

Уряд України відмовився підвищувати ціни на газ для населення з 1 жовтня 2017 р направивши в МВФ пропозицію щодо зміни формули розрахунки ціни. Однак МВФ відмовився міняти узгоджені раніше з урядом України умови визначення ціни на газ для населення на опалювальний сезон 2017-2018 рр. З 1 жовтня ціни повинні були вирости на 17,6%. У 2018 році цей показник може збільшитися через перерахунок.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в жовтні 2017 р публікувало розрахунки, за якими ціну на газ для населення треба підвищити на 17,6% до 5,815 тис. гривень без ПДВ за 1 тис. Куб. м (1 гривня - близько 2 російських рублів).

З урахуванням податків, націнок постачальників і транспортних витрат кінцева ціна досягне 8,032 тис. гривень. Поточні роздрібні ціни на газ для українців становлять 6,937 тис. гривень за 1 тис. куб. м.

У 2015 р на вимогу МВФ українська влада підвищили ціни на газ для населення і промисловості в 3 рази і встановили ліміт споживання.

Потім ціни були підвищені ще в 2 рази. МВФ наполягає, щоб ціни для всіх споживачів на Україні були ринковими і не субсидувалися державою.