Країни Східної Європи збільшать плату в бюджет ЄС

Вісім східноєвропейських країн-членів ЄС домовилися збільшити платежі в наступний довгостроковий бюджет Європейського союзу на 1,1% після відходу британського капіталу, заявив в п'ятницю глава апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Чеська Республіка, Словаччина, Словенія, , Хорватія, Болгарія і Румунія зустрілися в Будапешті з комісаром ЄС з питань бюджету Гюнтером Еттінгером, щоб обговорити наступний бюджетний план блоку.

"Вісім країн погодилися зі збільшенням пропорційного платежу ВНД (валовий національний платіж), що є великим успіхом дня, - сказав на прес-конференції начальник штабу Орбана Янош Лазар. - Вісім країн відкрили можливість збільшити розмір оплати до 1,1%".

Колишні комуністичні країни східної частини Європи в основному є чистими одержувачами коштів ЄС і побоюються, що дефіцит бюджету блоку залишить їх з меншими коштами.

Минулого місяця Еттінгер заявив, що наступний бюджет ЄС повинен збільшитися приблизно з 1% від обсягу виробництва в ЄС до трохи більше 1,1%, щоб компенсувати обсяг коштів, які блок більше недоотримає від Великобританії.

Вихід Британії в березні наступного року позбавить річний бюджет ЄС 12 млрд євро, зараз бюджет становить близько 140 млрд євро.

Ця діра вже викликала новий виток суперечок між іншими чистими вкладниками із Західної Європи, які не хочуть компенсувати цей дефіцит, і колишніми комуністичними східними державами, які говорять, що вони не повинні страждати від скорочення субсидій ЄС.