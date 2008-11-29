Британія і Китай уклали угоди на £ 9,3 млрд

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей покинула Китай, уклавши кілька угод на суму понад 9,3 млрд фунтів і завершивши свій триденний візит в Китай, в ході якого глава КНР Сі Цзіньпін пообіцяв оновити "золоту еру" у відносинах між країнами.

Британія намагається переосмислити себе в якості світової торгової нації після рішення на референдумі 2016 р вийти зі складу Євросоюзу, а Китай, друга за величиною економіка світу, входить в список країн, з якими Великобританія хоче підписати угоду про вільну торгівлю.

Виступаючи на бізнес-саміті в комерційній столиці Китаю в Шанхаї, Мей заявила, що Великобританія дуже хоче допомогти втілити в життя бачення глобалізації і більш відкритої китайської економіки Сі Цзіньпіна.

"Тим часом, Великобританія готується покинути Європейський союз. Ми використовуємо цю можливість, щоб стати в майбутньому глобальною Британією, поглиблюючи наші торгові відносини з країнами світу, включаючи Китай", - сказала вона.

Китайські інвестиції допомагають Британії розвивати інфраструктуру і створювати робочі місця. Близько 50 тис. британських компаній імпортують товари з Китаю, а більше 10 тис. продають свої товари в Китай, додала вона.

"Ми домовилися про те, щоб привести в Китай більше всесвітньо відомих продуктів і напоїв з Великобританії, щоб відкрити ринок для деяких британських постачальників фінансових послуг світового рівня", - сказав Май.

Британська влада заявила, що угоди з китайською стороною на 9,3 млрд фунтів приведуть до створення більш 2,5 тис. робочих місць по всьому Сполученому Королівству.

Китай розглядає Великобританію як важливого союзника в своєму заклику до більш відкритого світового ринку, незважаючи на широко поширені побоювання в іноземних ділових колах щодо складності роботи в Китаї. В той же час обидві країни посилаються на "золоту еру" у відносинах.