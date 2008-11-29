Глобальне потепління може обернутися глобальним отруєнням ртуттю

Вічна мерзлота виявилася величезним резервуаром смертельної отрути.

Наукова група на чолі з Полом Шустером (Paul Schuster) з Геологічної служби США виявила, що вічна мерзлота - найбільший резервуар ртуті на планеті. Потепління клімату може "випустити на волю" смертельно небезпечну речовину. Про це повідомляє наукова стаття, опублікована в журналі Geophysical Research Letters.

З 2004 по 2012 рік автори дослідження пробурили на Алясці 13 свердловин у вічній мерзлоті і виміряли вміст в отриманих зразках ртуті. Вони спеціально вибирали ділянки з різноманітними характеристиками ґрунту, щоб скласти об'єктивну картину.

Виявилося, що в середньому на кожен грам замерзлого ґрунту припадає 43 ± 30 нанограмів ртуті. Дослідники доповнили своїми результатами опубліковані раніше дані 11 тисяч вимірів на 4926 ділянках в Північній Америці і Євразії, що не відносяться до вічної мерзлоти, хоча знаходяться у відповідній кліматичній зоні. Це дозволило їм оцінити загальний вміст смертельного металу в ґрунтах півночі.

За розрахунками авторів, ґрунт районів вічної мерзлоти Північної півкулі містить 1 656 ± 962 тисячі тон ртуті. Тобто в ґрунті цієї кліматичної зони зберігаєтьсяь майже в два рази більше цієї речовини, ніж у всіх інших ґрунтах, океані і атмосфері разом узяті.

Безпосередньо в мерзлоті заморожена 793 ± 461 тисяча тон. Це приблизно в 10 разів більше всіх антропогенних викидів ртуті за останні 30 років, якщо судити за оцінками викидів з 2016 року.

Як пояснює прес-реліз дослідження, ця ртуть має природне походження. Небезпечна речовина, коли вона присутня в невеликій кількостях в атмосфері, зв'язується з органікою ґрунту і "консервується" в вічній мерзлоті. Значні запаси цього металу накопичені в північних широтах за епохи, що минули з останнього льодовикового періоду.

Однак ми знаємо, що в результаті глобального потепління вічна мерзлота тане. Це загрожує тим, що отрута, яка накопичувалася тисячоліттями буде швидко вивільнятися, потрапляти у воду, їжу і атмосферу і розноситися повітряними потоками по всій Землі.

"Не було б ніякої екологічної проблеми, якби все залишалося замороженим, але ми знаємо, що Земля стає все тепліше", - говорить Шустер.

Нагадаємо, що ртуть - токсин першого класу небезпеки. Для порівняння: навіть хлор, бойова отруйна речовина, має тільки другий клас.

Шляхи поширення і "екологічної переробки" цього металу ще не вивчені. Вчені поки не готові оцінити реальний масштаб небезпеки і запропонувати заходи захисту. Але безсумнівно, що в списку аргументів прихильників боротьби з глобальним потеплінням додався новий вагомий пункт.