Україна вимагає продовжити місію ОБСЄ ще на рік

Український уряд направив міністру закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії, чинному голові ОБСЄ Анджеліно Альфано запит про продовження на наступний рік чинного мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, передає видання «Капітал».

«Прокопчук: визнаючи роль СММ ОБСЄ в сприянні миру і безпеки, міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив чинному голові ОБСЄ, міністру закордонних справ Італії Анджеліно Альфано запит уряду України про продовження мандата СММ на наступний рік», - йдеться у повідомленні Української місії в ОБСЄ і ООН у Відні в мікроблозі в соцмережі Twitter в четвер.

Як повідомлялося раніше, в березні нинішнього року Постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення продовжити мандат СММ ОБСЄ в Україні на один рік - до 31 березня 2018 року.