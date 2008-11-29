Зворотного шляху немає: чим обернеться українсько-польський дипломатичний конфлікт

Підписання президентом Польської Республіки Анджеєм Дудою закону про заборону пропаганди «бандерівської ідеології» остаточно посилило виниклі останнім часом протиріччя між Варшавою і Києвом.

Ратифікований польським парламентом документ, який передбачає адміністративне покарання і навіть кримінальну відповідальність за визнання поляків «нацистськими колаборантами», викликав бурю протестів і суперечок в Ізраїлі і США, а в Раді Європи - замішання. Однак самим безпосереднім чином варшавське нововведення торкнеться саме України, яка раніше розглядала Польщу в якості свого найближчого європейського апологета.

«Наша країна має власне бачення історії, що дає нам право називати чорне - чорним, а біле - білим, і жодна держава, будь воно сусідньою або розташованою за тисячі кілометрів, диктувати свої умови Варшаві не буде». Ці слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького стосуються, швидше за все, не Тель-Авіва і Вашингтона, а виключно Києва. Коментуючи для місцевого телебачення створення Польського інституту національної пам'яті, Моравецкий в буквальному сенсі цього слова «поставив на місце» відповідний Інститут в Україні, очолюваний Володимиром В'ятровичем.

«У Києва і Варшави принципово різні погляди на діяльність ОУН-УПА, - констатував, зокрема, він. - Зараз українці активно займаються героїзацією Бандери і його соратників, а поляки, в свою чергу, будуть займатися нівелюванням «заслуг» цих осіб, винних в етнічних чистках на території Західної України в 1920 - 1954-му роках ».

Цю позицію повністю розділив президент Польщі Дуда. У своїх кращих традиціях глава польської держави досить обережно, але дохідливо пояснив офіційному Києву, що відкликати або переписувати горезвісний документ Польська Республіка не буде. «Варшава дала гідну оцінку діям Української повстанської армії і захистила честь і пам'ять своїх співгромадян, - сказав польський президент. - Дороги назад у такого правосуддя немає ».

На тлі подібних заяв відповідні претензії і ноти протесту, спрямовані до Варшави Міністерством закордонних справ України зокрема, а також українським Кабміном в цілому виглядають, щонайменше, безглуздою тратою часу.

«Відстоюючи свою позицію в контексті ОУН-УПА, чинна українська влада перекреслює цілий ряд пунктів широкої інтеграції Києва в структури Євросоюзу, - сказав куратор європейської правозахисної організації «Рух солідарності» Олександр Мітц. - Сьогодні Варшава має в своєму розпорядженні всі необхідні важелі для того, щоб представляти інтереси Києва в ЄС і НАТО, але тепер, по всій видимості, ці важелі задіяні не будуть ». Як зазначає А. Мітц, певне «похолодання» і навіть можливий частковий розрив відносин України і Польщі для останньої не обернеться серйозними проблемами, в той час, як для першої - стане «справжньою катастрофою». Мовляв, поляки вже розглядають можливість видворення десятків тисяч українських «заробітчан», які нелегально працюють на місцевих заводах і фабриках, а польські прикордонні структури в односторонньому порядку ліквідують з Україною положення про безвізовий режим.

Але і це ще далеко не все. З огляду на серйозність ситуації, що склалася, Варшава залишила за собою право клопотати на рівні МВФ про призупинення виділення нашій країні чергового кредитного траншу. Передбачається, що з подачі Польщі Київ не отримає не тільки більш $ 600 мільйонів європейських виплат, а й близько $ 2,3 мільярда коштів структури, безпосередньо підконтрольних структурі Крістін Лагард. «Це завдасть істотного удару по агонізуючій українській економіці», - заявив європейський економічний оглядач Яніс Пападоніс.

Як би там не було, у своїй позиції Варшава залишила для України невелику «лазівку». За деякими даними, польські власті готові «пом'якшити» положення нового законодавства в тому випадку, якщо Київ відмовиться від подальшої героїзації ОУН-УПА. Подейкують, посередниками у можливому рішенні подібного дипломатичного конфлікту готові виступити Швейцарія і Німеччина. Втім, в даному конкретному випадку «зворотного шляху» не бачить уже Київ.