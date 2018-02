Big Falcon Rocket: Маск побудує ще більш важкий носій

Американська компанія SpaceX Ілона Маска змінює плани. Замість нової надважкої ракети Falcon Heavy для доставки астронавтів на орбіту Місяця і за межі навколоземного простору, на яку за 7 років витрачено 1 мільярд доларів, буде створена ще більша ракета.

Це Big Falcon Rocket (BFR), повідомляє ТАСС. 6 лютого відбувся перший випробувальний пуск Falcon Heavy. Перший ступінь центрального сегмента надважкої ракети Falcon Heavy не змогла приземлитися на автономної плавучій платформі в Атлантичному океані Of Course I Still Love You. Розгінний блок зміг запустити лише один з трьох двигунів, які необхідні для посадки. На швидкості 483 кілометри на годину блок впав в океан в ста метрах від посадочної баржі. Два бічних прискорювача вже використовувалися для запуску Falcon 9 успішно приземлилися на мисі Канаверал. Вони придатні для подальшого застосування.

Falcon Heavy створений на базі носія Falcon 9. Це фактично три ракети: до центрального сегменту кріпляться з боків два прискорювача. Кожен сегмент оснащений дев'ятьма двигунами. При цьому сумарна тяга всіх 27 двигунів становить понад 2,2 тисячі тонн. За розрахунками ракета здатна доставляти на орбіту корисне навантаження масою 64 тонни. Falcon Heavy повинен був виводити кораблі багаторазового використання Dragon ("Дрегон") з екіпажем на орбіту Місяця.

Якщо на будівництво Big Falcon Rocket буде потрібно більше часу, ніж зараз планується, тоді компанія SpaceX може повернутися до первинного плану налагодження пілотованих польотів на базі Falcon Heavy.

Сумнівів в можливостях Falcon Heavy, незважаючи на часткову невдачу при посадці, у Ілона Маска немає. "Я впевнений, що ми зробили все можливе, щоб довести до максимуму шанси на удачу", - підкреслив він.

Але якщо робота над Big Falcon Rocket буде швидко просуватися, то необхідність виконання кваліфікаційних вимог для отримання дозволу на пілотовані польоти Falcon Heavy відпаде.