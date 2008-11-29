Угорська влада влаштувала "паспортні облави" на українців

В Угорщині почалися облави на українців, які купили собі паспорта у місцевих чиновників. Як повідомлялося, поліція угорського села Хайдудорога, розташованого на кордоні з Україною, затримала ряд чиновників, які незаконно видавали українцям угорські паспорти. Затримали і самих власників підроблених документів. За словами жителів села, в деяких будинках прописані відразу по кілька десятків нелегалів.

За словами угорського журналіста Ласло Пінтера, останнім часом багато українців прописуються в прикордонних селах країни, потім вони незаконно отримують нові документи. Чиновники допомагають українцям за "подяку", зазначив він. Угорська влада вирішили проводити рейди проти ошуканців, додав Пінтер.

Як пишуть українські ЗМІ, купити європейський паспорт можна приблизно за 7 тисяч євро: в цю суму входить оформлення фальшивих довідок і вирішення питань з консульством. В Угорщині друге громадянство можна отримати і законним шляхом, але в цьому випадку паспорта доведеться чекати кілька місяців.