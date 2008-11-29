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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Тарифи обленерго виростуть з 1 квітня
Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг опубліковані в офіційній пресі. НКРЕКУ з 1 квітня збільшила тарифи компаній в сфері постачання і розподілу електроенергії. Постанови комісії №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 від 24 січня опубліковано в урядовому виданні Урядовий кур'єр за 27 січня.
Тариф у сфері розподілу електроенергії ДТЕК Високовольтні мережі виросте на 103%. Тариф Київенерго на поставки і розподіл електроенергії підвищено на 35-90% в залежності від класу споживання. У більшості розподільчих компаній тарифи виростуть в межах 20%. Єдиною компанією, тарифи якої незначно знизяться, є Енергія-Новояворівськ.
Згідно з рішенням НКРЕКУ, основними факторами перегляду тарифів є зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго. Раніше повідомлялося про те, що рішення про RAB-тарифи опубліковано і набуло чинності.
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